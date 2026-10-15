Θ. Κοντογεώργης: Η Ελλάδα ασκεί πιέσεις για πρόσθετα ευρωπαϊκά μέτρα αντιμετώπισης της ενεργειακής κρίσης

Την ανάγκη ευρωπαϊκής αντίδρασης στην ενεργειακή κρίση και μεγαλύτερου περιθωρίου για τη στήριξη νοικοκυριών και επιχειρήσεων υπογράμμισε ο υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ, Θανάσης Κοντογεώργης, σε συνέντευξή του στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της ΕΡΤ3.

Όπως ανέφερε, «η ελληνική οικονομία έχει καταγράψει υπεραπόδοση και έχουν εξασφαλιστεί πρόσθετοι πόροι, ωστόσο οι ευρωπαϊκοί δημοσιονομικοί κανόνες και το όριο δαπανών περιορίζουν τη δυνατότητα για επιπλέον παρεμβάσεις».

Ο κ. Κοντογεώργης σημείωσε, μεταξύ άλλων, ότι, εφόσον «εξασφαλιστεί μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία, θα μπορούσαν να εξεταστούν διάφορα μέτρα, μεταξύ των οποίων και η προσωρινή μείωση του ΦΠΑ και του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στα καύσιμα». Διευκρίνισε, πάντως, ότι δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή συμφωνία και ότι η επιλογή των μέτρων θα εξαρτηθεί από τις δυνατότητες που θα δοθούν και από το αποτέλεσμα που θα έχουν για τους καταναλωτές.

Αναφερόμενος στην ελληνική περιφέρεια, ο υφυπουργός τόνισε ότι στόχος είναι η ισόρροπη ανάπτυξη σε ολόκληρη τη χώρα, με ιδιαίτερη έμφαση στις απομακρυσμένες και παραμεθόριες περιοχές.

Για τις αποκαταστάσεις μετά την κακοκαιρία Daniel, ανέφερε ότι το κόστος των ενισχύσεων και των έργων έχει ξεπεράσει τα 3 δισ. ευρώ, ενώ υπογράμμισε ότι έχουν προχωρήσει οι παρεμβάσεις σε οδικές και σιδηροδρομικές υποδομές, δομές υγείας και σχολεία.