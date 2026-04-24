Θ. Κοντογεώργης: Η χώρα έχει έχει αποκτήσει μια διαφορετική εθνική αυτοπεποίθηση

Οι εθνικές προκλήσεις στο σημερινό ευρωπαϊκό, αλλά και ευρύτερα διεθνές πλαίσιο, ήταν το θέμα της συζήτησης που είχε, ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ Θανάσης Κοντογεώργης με τον δημοσιογράφο Νεκτάριο Νώτη, στο πλαίσιο του 11ου Οικονομικού Φόρουμ των Δελφών 2026.

«Η περιφερειακή ανάπτυξη είναι εθνικός στόχος, το έχει θέσει ο πρωθυπουργός, είναι όρος επιβίωσης και βιωσιμότητας της χώρας. Έχουμε μπροστά μας δύο προκλήσεις: αυτήν της περιφερειακής σύγκλισης αλλά και της εσωτερικής σύγκλισης στο επίπεδο ενός νομού», σημείωσε στην αρχή της συζήτησης, με την ταυτόχρονη επισήμανση ότι οι ελληνικές περιφέρειες έχουν κάνει βήματα στην ανταγωνιστικότητα και είναι καλύτερα από ό,τι το 2014. Το ίδιο ισχύει και στον τομέα της απασχόλησης: «Σε όλες τις περιφερειακές ενότητες έχουμε 30%-70% μείωση της ανεργίας, με διακυμάνσεις όμως». Ενώ «στην αγοραστική δύναμη, με πολύ κόπο έχουμε φθάσει στα επίπεδα του 2014», ανέφερε, διευκρινίζοντας ότι μολονότι «στην Αττική είμαστε στα προ δεκαετίας επίπεδα», αντιθέτως «στην περιφέρεια δεν είμαστε».

Με αφορμή δε, σχετικό ερώτημα, ο Θ. Κοντογεώργης εστίασε σε τρεις περιφέρειες με προβλήματα, αλλά και διαφορετικά χαρακτηριστικά: το νησιωτικό Βόρειο Αιγαίο, την ορεινή Ήπειρο και την Ανατολική Μακεδονία-Θράκη, περιοχή που την χαρακτηρίζει η διασυνοριακότητα.

Στο σημείο αυτό, όμως, ο υφυπουργός προσέγγισε το ζήτημα από ευρωπαϊκή σκοπιά, λέγοντας ότι «το 20% του ευρωπαϊκού πληθυσμού, περίπου 80-90 εκατ. ζουν σε περιφέρειες, οι οποίες τα τελευταία 20 χρόνια είχαν μηδενική ανάπτυξη. Δεν είναι μόνο ένα ελληνικό φαινόμενο», διευκρίνισε. «Εθνικός στόχος είναι να περιφρουρήσουμε τους πόρους, αλλά, κυρίως, και να ξέρουμε εκ των προτέρων τι να τους κάνουμε», σημείωσε ακόμη.

Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή αλλά και το τέλος του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας επιφέρουν «μια επίσπευση» στην Ευρώπη. «Βλέπω ότι υπάρχει σε ανώτατο επίπεδο η αίσθηση του επείγοντος», επεσήμανε ακολούθως και προσέθεσε:

«Τώρα που η Ευρώπη κατακτά τη στρατηγική αυτονομία της, δεν μπορεί να αφήσει ούτε λεπτό χαμένο. Για αυτό θεωρώ ότι στο πλαίσιο της ελληνικής Προεδρίας ως απώτατο όριο και με τον τότε Έλληνα πρωθυπουργό, ο οποίος θα πρέπει να επιδείξει διπλωματική δυνατότητα και ικανότητα, (πρέπει) να κλείσει το κομμάτι του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού». Και για τα καθ’ ημάς, την 1/1/2028 «θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι με ένα πλάνο για όλη τη χώρα».

Εξ άλλου, συνέχισε, «στον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό υπάρχει μια πρώτη συναντίληψη στα 2,2 τρισ., εκ των οποίων το 80% θα κατευθυνθεί σε συνοχή, κοινωνία και σύγκλιση, και Κοινή Αγροτική Πολιτική. Κάποιες χώρες επιθυμούν περισσότερους πόρους για ανταγωνιστικότητα». Ενώ παρατήρησε παράλληλα, ότι «στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας η χώρα μας επέδειξε μια δυνατότητα στο να μπορεί να ανταποκρίνεται σε performance-based προγράμματα» (σσ προγράμματα βασισμένα στην απόδοση).

Με αφορμή δε, την παρουσία του στη Γενική Συνέλευση της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος, αύριο, Σάββατο, στην Καρδίτσα, σημείωσε ότι «τα επιμελητήρια και οι μικρομεσαίες κυρίως, επιχειρήσεις είναι παράγοντες συνοχής».

Η συζήτηση έκλεισε με το ερώτημα για τον χρόνο των εκλογών: εδώ ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ είχε την ευκαιρία να πει ότι «οι κυβερνήσεις εκλέγονται κάθε τέσσερα χρόνια για να δείξουν τη δουλειά τους, επίσης για να αντιμετωπίσουν κρίσεις -δυστυχώς ενέσκηψαν αρκετές αυτά τα χρόνια. Όμως η κυβέρνηση, με σταθερό τιμόνι, επέδειξε αποτελέσματα και συνέβαλε μαζί με τον ελληνικό λαό στο να μη βυθισθεί η ελληνική κοινωνία σε πολλές από τις περιπτώσεις αυτές. Η κοινωνία βγήκε καθημαγμένη μετά από μια 10ετή κρίση», είπε και τόνισε στο δια ταύτα:

«Η κυβέρνηση χρειάζεται να ολοκληρώσει τον κύκλο της. Έχουμε 12-14 μήνες δουλειάς να αντιμετωπίσουμε και τα επιγενόμενα της κρίσης, να βοηθήσουμε εκεί όπου υπάρχει μεγαλύτερη ανάγκη, να υλοποιήσουμε το έργο και σε εθνικό και σε τοπικό επίπεδο. Έχουμε αναλάβει αρκετές δεσμεύσεις, τις οποίες οφείλουμε να υλοποιήσουμε τους επόμενους 14 μήνες. Ταυτόχρονα, να δείξουμε και την πρόταση για την επόμενη ημέρα. Δεν πρέπει να μας κατακλύσει απαισιοδοξία και καταστροφολογία. Η χώρα μας έχει κάνει βήματα, έχει αποκτήσει μια διαφορετική εθνική αυτοπεποίθηση. Σημασία έχει ο κάθε πολίτης να το εισπράττει, εντός και εκτός εισαγωγικών, και να αισθάνεται ότι είναι μέρος της προσπάθειας. Αυτή η κινητοποίηση δίνει τη δυνατότητα σε όλη την κοινωνία να πηγαίνει μπροστά», υπογράμμισε κλείνοντας ο Θ. Κοντογεώργης.