Θ. Κοντογεώργης για Πιερία: Ένα παγκόσμιο τοπόσημο, ένα σύγχρονο σχέδιο ανάπτυξης

Το Λιτόχωρο επισκέφθηκε ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ Θανάσης Κοντογεώργης, όπου είχε συνάντηση εργασίας με τοπικούς παράγοντες και βουλευτές για το σχέδιο ανάπτυξης της Πιερίας.

Και, όπως σημειώνει σε ανάρτησή του, «στο Λιτόχωρο είχα βρεθεί πρώτη φορά εκπροσωπώντας την κυβέρνηση στις εορταστικές εκδηλώσεις για την 28η Οκτωβρίου και είχα εντυπωσιαστεί από την ομορφιά και ενέργεια αυτού του τόπου.

Η Πιερία αποτέλεσε μάλιστα έναν από τους πρώτους σταθμούς της Εθνικής Στρατηγικής για την Περιφερειακή και Τοπική Ανάπτυξη “Περιφέρεια 2030”. Με το Τοπικό Σχέδιο Ανάπτυξης κάνουμε πράξη την κοινή δέσμευση Κυβέρνησης και Αυτοδιοίκησης για κρίσιμες υποδομές, ενίσχυση του πρωτογενούς τομέα, θωράκιση απέναντι στην κλιματική κρίση και αναβάθμιση των κοινωνικών υποδομών».

Χθες, ειδικότερα, στο Λιτόχωρο, «είχαμε συνάντηση εργασίας με επίκεντρο το τοπικό σχέδιο ανάπτυξης της Πιερίας. Μαζί με τον Δήμαρχο Δίου-Ολύμπου Βαγγέλη Γερολιόλιο, τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, Φώντα Μπαραλιάκο, ‘Αννα Μάνη-Παπαδημητρίου και Σπύρο Κουλκουδίνα, και τον πρόεδρο του Επιμελητηρίου Πιερίας, Κώστα Πίτσια, συζητήσαμε την πρόοδο των παρεμβάσεων που βρίσκονται σε εξέλιξη και τα ζητήματα που απασχολούν τον Δήμο.

Ξεχωριστό κεφάλαιο αποτελεί ο Όλυμπος, ένα τοπόσημο παγκόσμιας εμβέλειας», υπογραμμίζει ο Θ. Κοντογεώργης και συμπληρώνει:

«Βρισκόμαστε σε μια ιστορική συγκυρία: Στην επερχόμενη 48η Σύνοδο της Επιτροπής της UNESCO στη Νότια Κορέα στο τέλος Ιουλίου εξετάζεται η ελληνική υποψηφιότητα για την ένταξη της ευρύτερης περιοχής του Ολύμπου στον κατάλογο των Μνημείων Παγκόσμιας Κληρονομιάς ως μικτό μνημείο -ταυτόχρονα πολιτιστικό και φυσικό.

Παράλληλα οριστικοποιείται ένα συνολικό σχέδιο αξιοποίησης και ανάδειξης του Εθνικού Πάρκου Ολύμπου, με την καθοριστική συμβολή του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, αλλά και της ευρύτερης περιοχής μετά και τις προτάσεις που κατατέθηκαν στο πλαίσιο της διαβούλευσης με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, Περιφέρεια και Δήμους.

Η στενή συνεργασία με την τοπική κοινωνία και τους φορείς της είναι ο μόνος δρόμος για να μετατρέψουμε τον στρατηγικό σχεδιασμό σε απτά αποτελέσματα, δημιουργώντας νέες προοπτικές για τους κατοίκους και την τοπική οικονομία της Πιερίας.

Γιατί το μέλλον της Ελλάδας χτίζεται στην Περιφέρεια», σημειώνει με νόημα κλείνοντας ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ.