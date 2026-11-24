«Ηανάπτυξη της περιφέρειας δεν έχει μόνο μία διάσταση», αναφέρει στην εβδομαδιαία ανάρτησή του ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ Θανάσης Κοντογεώργης, επισημαίνοντας ότι περιλαμβάνει τόσο την προστασία των τοπικών κοινωνιών από φυσικές καταστροφές όσο και τη βελτίωση των υποδομών, την ενίσχυση της παραγωγής, τη δημιουργία νέων ευκαιριών για τους κατοίκους αλλά και τις επενδύσεις που δημιουργούν νέες δυνατότητες για το αύριο.

Ιδιαίτερη αναφορά κάνει στην προστασία απέναντι στις φυσικές καταστροφές και την αποκατάσταση των ζημιών που αφήνουν πίσω τους. Στη Θεσσαλία και τη Φθιώτιδα προκηρύχθηκε διαγωνισμός ύψους 78 εκατ. ευρώ για έργα ορεινής υδρονομίας και διευθέτησης χειμάρρων. Οι παρεμβάσεις αφορούν περιοχές των Δασαρχείων Λάρισας, Λαμίας, Τρικάλων, Μουζακίου και Αγιάς.

Παράλληλα, εγκρίθηκαν 29,065 εκατ. ευρώ για την αποκατάσταση ζημιών από την κακοκαιρία του Οκτωβρίου στο Ρέθυμνο, ενώ στην Πελοπόννησο εγκρίθηκαν επιπλέον 3,65 εκατ. ευρώ για τέσσερα έργα αντιπλημμυρικής προστασίας και αποκατάστασης υποδομών σε Αργολίδα, Ανατολική Μάνη και Τριφυλία.

Στον τομέα των αστικών και περιφερειακών υποδομών, στο Ωραιόκαστρο προκηρύχθηκε έργο στρατηγικής αστικής ανάπλασης προϋπολογισμού 14 εκατ. ευρώ, ενώ στην Κορινθία, επικαιροποιήθηκε η Ολοκληρωμένη Χωρική Επένδυση για τους Δήμους Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης, Σικυωνίων και Νεμέας, συνολικής δημόσιας δαπάνης 20,2 εκατ. ευρώ. Το σχέδιο περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, αναπλάσεις, αντιπλημμυρικά έργα, πολιτιστικές υποδομές και την ανάδειξη του Αρχαίου Θεάτρου Σικυώνος.

Σημαντικές χρηματοδοτήσεις καταγράφονται και για τις αθλητικές υποδομές. Στην Πάτρα υπογράφηκε σύμβαση 9,9 εκατ. ευρώ για την ολική ανακατασκευή και αναβάθμιση του Παλαιού Κολυμβητηρίου στην Αγυιά, ενώ στη Λέσβο προωθείται η κατασκευή νέου κλειστού βιοκλιματικού γυμναστηρίου στην Καλλονή, με προϋπολογισμό περίπου 7,78 εκατ. ευρώ.

Έργα για την αναβάθμιση αθλητικών εγκαταστάσεων προχωρούν επίσης στη Λάρισα, στο Βελεστίνο, στη Ρόδο, στο Ρέθυμνο, στη Μεγαλόπολη, στο Ναύπλιο, στο Ηράκλειο, στις Θεσπιές, στην Ίο, στην Πτολεμαΐδα και σε άλλες περιοχές. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται και στις Σέρρες, όπου το Αυτοκινητοδρόμιο φιλοξένησε για πρώτη φορά διεθνή διοργάνωση, με 48 συμμετοχές από 26 χώρες.

Στον τομέα της Παιδείας, στα Χανιά βρίσκεται προς τελική υπογραφή η σύμβαση ΣΔΙΤ για την κατασκευή 12 νέων σχολικών μονάδων, συνολικού προϋπολογισμού 50,6 εκατ. ευρώ, ενώ στον Δήμο Πύλου-Νέστορος προκηρύχθηκε διαγωνισμός 7,65 εκατ. ευρώ για την ανέγερση νέου Γυμνασίου και Γενικού Λυκείου στη Χώρα.

Στο Ηράκλειο προκηρύχθηκε το νέο Σχολείο Ευρωπαϊκής Παιδείας στις Βούτες, προϋπολογισμού 34,77 εκατ. ευρώ, το οποίο θα περιλαμβάνει νηπιαγωγείο, δημοτικό, γυμνάσιο και λύκειο και θα εξυπηρετεί 1.302 χρήστες ετησίως.

Παράλληλα, στη Δυτική Μακεδονία διατίθενται 1,2 εκατ. ευρώ από το ΕΣΠΑ για τη διασφάλιση της ισότιμης πρόσβασης φοιτητών με αναπηρία ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, ενώ στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης κατευθύνονται 2,8 εκατ. ευρώ για επείγουσες παρεμβάσεις πυροπροστασίας στις εγκαταστάσεις του σε Κομοτηνή, Ξάνθη, Αλεξανδρούπολη και Ορεστιάδα.

Επιπλέον, εγκρίθηκαν 4 εκατ. ευρώ για τη μεταφορά μαθητών στην Αττική και την Κεντρική Μακεδονία, ενώ στην Ήπειρο ενεργοποιείται πρόσκληση 4,6 εκατ. ευρώ για νέες ή αναβαθμισμένες φοιτητικές εστίες, με δυνατότητα αύξησης του ποσού έως τα 7,3 εκατ. ευρώ ανάλογα με την πορεία υλοποίησης.

Αναφορά γίνεται και στη στήριξη των κτηνοτρόφων της Λέσβου που επλήγησαν από τον αφθώδη πυρετό. Σύμφωνα με τον υφυπουργό, ολοκληρώθηκε η καταχώριση 94 πληγεισών κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων, προκειμένου να προχωρήσουν αποζημιώσεις ύψους 4,122 εκατ. ευρώ για 25.422 ζώα. Επιπλέον, σχεδόν 7,4 εκατ. ευρώ προβλέπονται για την αποζημίωση των κτηνοτρόφων για τις απώλειες από το γάλα που καταστράφηκε λόγω των μέτρων αντιμετώπισης της νόσου.

Στην επιστημονική έρευνα, σημαντική εξέλιξη αποτελεί η αναβάθμιση του Αστεροσκοπείου Κρυονερίου, το οποίο προορίζεται να εξελιχθεί σε διαστημικό κόμβο για τη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Το έργο χρηματοδοτείται με 10,8 εκατ. ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης για την προμήθεια νέου επιστημονικού εξοπλισμού, ενώ η Περιφέρεια Πελοποννήσου διαθέτει επιπλέον 4,3 εκατ. ευρώ για τις κτιριακές υποδομές.

Στον τομέα της Υγείας, στο Νοσοκομείο Καρπενησίου εντάχθηκε στο ΕΣΠΑ η προμήθεια νέου μαγνητικού τομογράφου, προϋπολογισμού 1,374 εκατ. ευρώ. Στην Τρίπολη προχωρά η προετοιμασία για την επέκταση του Παναρκαδικού Νοσοκομείου, με τη δημιουργία νέου κτιρίου για την Ογκολογική Μονάδα και νέες νοσηλευτικές εγκαταστάσεις. Για το έργο έχει εκδοθεί πρόσκληση χρηματοδότησης 9 εκατ. ευρώ, ενώ υπογράφηκε και σύμβαση 4,8 εκατ. ευρώ για την ενεργειακή αναβάθμιση του νοσοκομείου.

Στη Λάρισα, η Περιφέρεια Θεσσαλίας διαθέτει 500.000 ευρώ για σύγχρονο ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό στη Μονάδα Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου, ενώ προβλέπεται και ανακαίνιση της μονάδας ύψους 3 εκατ. ευρώ.

Ιδιαίτερη σημασία αποδίδεται και στην πρόσβαση των κατοίκων απομακρυσμένων περιοχών σε υπηρεσίες υγείας. Στις Κυκλάδες, πλωτό πολυϊατρείο επισκέφθηκε την Αμοργό, τη Σχοινούσα, το Κουφονήσι, τη Σίφνο και τη Σέριφο, πραγματοποιώντας 2.686 δωρεάν εξετάσεις σε 1.034 κατοίκους, σε 25 ιατρικές ειδικότητες, καθώς και 73 ψηφιακές μαστογραφίες. Παράλληλα, στην Πέλλα και την Καβάλα προχωρούν νέες δομές φροντίδας για άτομα με άνοια και Alzheimer.

Στο στεγαστικό ζήτημα, στον Δήμο Σύρου-Ερμούπολης ενεργοποιείται χρηματοδότηση 1,2 εκατ. ευρώ για την απόκτηση, ανακαίνιση και ενεργειακή αναβάθμιση κατοικιών, με στόχο την κάλυψη αναγκών ευάλωτων κοινωνικών ομάδων αλλά και τη διευκόλυνση της στελέχωσης κρίσιμων δημόσιων υπηρεσιών.

Εξασφαλίζεται επίσης η συνέχιση της αεροπορικής σύνδεσης Σητείας-Αθήνας για την περίοδο από την 1η Φεβρουαρίου 2027 έως τις 31 Ιανουαρίου 2031, με αυξημένη συχνότητα δρομολογίων.

Στον τομέα της διαχείρισης των υδάτινων πόρων, στην Ήπειρο ενεργοποιούνται δύο προσκλήσεις συνολικού ύψους 24,9 εκατ. ευρώ, για έργα παραγωγής, αποθήκευσης και διανομής πόσιμου νερού, καθώς και αποκατάστασης ζημιών από θεομηνίες. Στον Δήμο Πλατανιά εντάχθηκε έργο 2,15 εκατ. ευρώ για την αναβάθμιση των δικτύων μεταφοράς νερού, με την κατασκευή περίπου 16,5 χιλιομέτρων νέων αγωγών.

Στην ενέργεια, ενεργοποιήθηκαν δύο φωτοβολταϊκά πάρκα αυτοπαραγωγής του Δήμου Λαρισαίων στην Αμυγδαλέα, ενώ εγκρίθηκε ο αγωγός υψηλής πίεσης Κομνηνά-Πτολεμαΐδα V, που θα συνδέσει τη μονάδα της ΔΕΗ με το Εθνικό Σύστημα Μεταφοράς Φυσικού Αερίου.

Σημαντικές είναι οι εξελίξεις και στον πολιτισμό. Στην Ερέτρια προχωρά η αποκατάσταση και ανάδειξη των ρωμαϊκών λουτρών, ενώ στην Άρτα εντάχθηκε έργο 8,6 εκατ. ευρώ για μία ενιαία πολιτιστική διαδρομή που θα συνδέει τους αρχαιολογικούς χώρους και τα μνημεία της πόλης. Παράλληλα, διατίθενται 4,512 εκατ. ευρώ για την αποκατάσταση και συντήρηση του ναού της Παρηγορήτισσας.

Στο Άστρος Κυνουρίας εγκρίθηκε χρηματοδότηση 3,1 εκατ. ευρώ για την αποκατάσταση και αναβάθμιση του Αρχαιολογικού Μουσείου, ενώ στην Αλόννησο παραχωρήθηκε θαλάσσιος χώρος για την πόντιση του γλυπτού «Aetas» ως τεχνητού υφάλου στο Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο Αλοννήσου και Βορείων Σποράδων.

Στον Βόλο, τέλος, το Μουσείο Πλινθοκεραμοποιίας Ν. & Σ. Τσαλαπάτα επαναλειτουργεί για το κοινό μετά την αποκατάσταση των ζημιών που προκάλεσαν οι πλημμύρες Daniel και Elias.

Κλείνοντας την ανασκόπησή του, ο Θανάσης Κοντογεώργης υπογραμμίζει ότι οι διαφορετικές αυτές παρεμβάσεις υπηρετούν έναν κοινό στόχο: «να έχει κάθε περιοχή τις υποδομές, τις υπηρεσίες και τις ευκαιρίες που χρειάζεται, ώστε οι άνθρωποι να μπορούν να ζουν, να εργάζονται και να σχεδιάζουν το μέλλον τους στον τόπο τους».