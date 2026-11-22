Στα ζητήματα πολιτικής ευθύνης και διαφάνειας, στις κυβερνητικές πολιτικές για τη νέα γενιά και στην προοπτική των μετεκλογικών συνεργασιών, αναφέρθηκε ο υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ Θανάσης Κοντογεώργης, σε συνέντευξή του στον τηλεοπτικό σταθμό ΣΚΑΪ.

Για την αντιμετώπιση της διαφθοράς, ο υφυπουργός υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση έχει προχωρήσει σε παρεμβάσεις κατά του οργανωμένου εγκλήματος, των φορολογικών απατών και της παρανομίας σε εφορίες και πολεοδομίες, με στόχο την τήρηση της νομιμότητας αλλά και την προστασία του υγιούς ανταγωνισμού. «Σας υπενθυμίζω ότι ο πρωθυπουργός, ακόμα και σε ηθικής τάξεως ζητήματα, έχει παρέμβει ακαριαίως», τόνισε, προσθέτοντας ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης, με το παράδειγμά του και τον τρόπο που έχει λειτουργήσει, δείχνει την κατεύθυνση στην οποία πρέπει να κινηθεί η κυβέρνηση.

Παράλληλα, αναγνώρισε τη σημασία του δημόσιου ελέγχου και της αντιμετώπισης κάθε ζητήματος που ανακύπτει, υπογραμμίζοντας ότι η αποκατάσταση της εμπιστοσύνης στην πολιτική αφορά όλα τα κόμματα. «Και αυτό πώς γίνεται; Προφανώς και μέσα από την πράξη», ανέφερε ο κ. Κοντογεώργης, επισημαίνοντας ότι οι πολιτικοί κρίνονται τόσο για τη συνέπειά τους απέναντι στις δεσμεύσεις που έχουν αναλάβει όσο και για το δημόσιο ύφος και ήθος τους.

Ερωτηθείς για το ενδεχόμενο δημιουργίας κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά, ο υφυπουργός υπογράμμισε τη σημασία των σταθερών δημοσκοπικών τάσεων ως προς το προβάδισμα της ΝΔ αλλά και τη θετική αναμονή που έχουν πολλοί πολίτες από την κυβέρνηση, σημειώνοντας ωστόσο, ότι δεν έχει ακόμη ανακοινωθεί η ίδρυση νέου κόμματος. Κληθείς, επίσης, να σχολιάσει την κριτική του πρώην πρωθυπουργού για τα ελληνοτουρκικά, τη χαρακτήρισε άδικη και αναντίστοιχη με την πραγματικότητα.

Περνώντας στις πολιτικές για τη νέα γενιά, ο κ. Κοντογεώργης ήταν σαφής: «Ό,τι κάνουμε, και αυτό θέλω να τονίσω, ό,τι κάνει αυτή η κυβέρνηση έχει να κάνει με τους νέους μας, οι πολιτικές και το βλέμμα μας είναι στραμμένα στη νέα γενιά». «Δεν αντιλαμβανόμαστε το μέλλον ως έναν λογαριασμό που θα πληρώσει κάποιος αργότερα», συνέχισε, συνδέοντας τη δημοσιονομική υπευθυνότητα και τη μείωση του δημόσιου χρέους με την ευθύνη απέναντι στις επόμενες γενιές.

Στο πλαίσιο αυτό, αναφέρθηκε στη μείωση της ανεργίας των νέων περίπου στο μισό, στην ενίσχυση των μισθών και στις φορολογικές παρεμβάσεις με μηδενικό συντελεστή για τους νέους έως 25 ετών και συντελεστή 9% έως τα 30. Αναγνώρισε παράλληλα τις δυσκολίες που προκαλεί η στεγαστική κρίση, σημειώνοντας ότι περίπου 25.000 νέοι έχουν βρει κατοικία μέσα από τα προγράμματα «Σπίτι μου», αλλά απαιτούνται περισσότερες παρεμβάσεις ώστε να μπορούν να αυτονομηθούν, να δημιουργήσουν οικογένεια και να σχεδιάσουν το μέλλον τους. Συνέδεσε επίσης την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής με τη δυνατότητα διάθεσης περισσότερων πόρων στην υγεία και την παιδεία. «Τα πάντα είναι για τη νέα γενιά», υπογράμμισε, προσθέτοντας ότι το ενδιαφέρον για τους νέους πρέπει να αποδεικνύεται στην πράξη.

Τέλος, ερωτηθείς για τις μετεκλογικές συνεργασίες, ο κ. Κοντογεώργης αναγνώρισε ότι η χώρα χρειάζεται ισχυρότερη κουλτούρα συνεργασίας, τόσο με την αυτοδιοίκηση για το καλό κάθε τόπου, όσο και μεταξύ των πολιτικών δυνάμεων, ιδιαίτερα σε σημαντικά εθνικά ζητήματα. Διευκρίνισε, ωστόσο, ότι η ανάγκη συνεννόησης είναι διαφορετική από την καθημερινή άσκηση της διακυβέρνησης, όπου, ιδιαίτερα σε ένα αβέβαιο διεθνές περιβάλλον, απαιτείται σταθερότητα και δυνατότητα λήψης αποφάσεων.

Στο πλαίσιο αυτό, υπογράμμισε ότι η αυτοδυναμία προϋποθέτει και πολιτική διεύρυνση. «Οι αυτοδύναμες κυβερνήσεις τι προϋποθέτουν; Πολιτικά ευρύχωρες παρατάξεις. Πολιτικά ευρύχωρες παρατάξεις είναι προϋπόθεση για να μπορέσεις να κρατήσεις σταθερό το τιμόνι», τόνισε. Εξηγώντας την έννοια της πολιτικής διεύρυνσης, σημείωσε ότι στόχος είναι η εκπροσώπηση όσο το δυνατόν περισσότερων πολιτών, με λύσεις στα ζητήματα που τους απασχολούν, πέρα από τις παραδοσιακές κομματικές διαχωριστικές γραμμές. Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε, σημασία έχει οι πολίτες «να αισθάνονται ότι μπορούν να ανήκουν σε μια ευρύτερη παράταξη που τους νοιάζεται και κάνει πράγματα για τη ζωή τους».

Ερωτηθείς, τέλος, για τις απευθείας αναθέσεις σε συγγενικά πρόσωπα του υφυπουργού Εσωτερικών κ. Λιάκου, ο κ. Κοντογεώργης σημείωσε ότι έχουν δοθεί οι απαραίτητες εξηγήσεις. Διευκρίνισε ότι πλέον η ανάληψη αρμοδιοτήτων που σχετίζονται με την αυτοδιοίκηση συνεπάγεται συγκεκριμένες υποχρεώσεις, ώστε να μη δημιουργούνται εντυπώσεις και αναφέρθηκε στη δήλωση του ίδιου του κ. Λιάκου για την προσφυγή του στη δικαιοσύνη.

Για την υπόθεση των ομολόγων του υφυπουργού Ενέργειας κ. Τσάφου, ανέφερε ότι επρόκειτο όχι για μετοχές αλλά για ομόλογο 11.000 ευρώ, περίπου, το οποίο ρευστοποιήθηκε με την ανάληψη των καθηκόντων του, ενώ έχουν δοθεί οι σχετικές εξηγήσεις. Τόνισε ότι τα ζητήματα αυτά ορθώς τίθενται, αλλά πρέπει να εξετάζονται στην πραγματική τους διάσταση.