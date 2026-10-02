Θ. Καββαδάς στη Βουλή: Σήμερα η πληρωμή των 7.726.101 ευρώ στους κτηνοτρόφους της Λέσβου για τα θανατωθέντα ζώα

Την ολοκλήρωση της ταυτοποίησης, της ιχνηλάτησης και της λήψης δειγμάτων στις εκτροφές της Λέσβου ανακοίνωσε από το βήμα της Βουλής ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Θανάσης Καββαδάς, απαντώντας σε επίκαιρη ερώτηση της βουλευτού Φλώρινας Πέτης Πέρκα για την αντιμετώπιση του αφθώδους πυρετού, τη στήριξη των κτηνοτρόφων και την ανασύσταση του ζωικού κεφαλαίου.

«Σας ενημερώνω λοιπόν κι επίσημα ότι σήμερα 2 Οκτωβρίου ολοκληρώθηκε η ταυτοποίηση, η ιχνηλάτηση και η λήψη δειγμάτων σε όλες τις εκτροφές του νησιού. Σήμερα κλείνει ο πρώτος κύκλος της ταυτοποίησης και ιχνηλάτησης. Είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσει η β΄ φάση ελέγχου σύμφωνα με τον ευρωπαϊκό κανονισμό και την ελληνική νομοθεσία και σύμφωνα με τις υποδείξεις της κτηνιατρικής υπηρεσίας», ανέφερε ο Υφυπουργός.

Όπως εξήγησε, όταν εκδηλώθηκε η επιζωοτία στις 16 Μαρτίου 2026, στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα του Υπουργείου ήταν εγγεγραμμένες 3.381 εκτροφές, από τις οποίες 2.622 ενεργές και 759 ανενεργές. Από τις ενεργές, 64 δεν μπορούν να ελεγχθούν λόγω άρνησης ελέγχου, επίκλησης ανωτέρας βίας ή αγνώστου ιδιοκτήτη. Από τις 759 ανενεργές εκτροφές, οι 355 έχουν ήδη διαγραφεί από το σύστημα μετά τις απαιτούμενες υπεύθυνες δηλώσεις των ιδιοκτητών, ενώ οι υπόλοιπες 404 βρίσκονται σε εκκρεμότητα προς διαγραφή. Ο δεύτερος κύκλος περιλαμβάνει ελέγχους σε περίπου 300 εκτροφές της ζώνης προστασίας 3 χλμ σύμφωνα με την υπηρεσία.

Κατά τις επιτόπιες επισκέψεις θα ελέγχονται η κλινική εικόνα των ζώων, ο αριθμός και τα στοιχεία ταυτοποίησής τους, πιθανές επιδημιολογικές συνδέσεις με θετικές εκμεταλλεύσεις, καθώς και η εφαρμογή των προβλεπόμενων μέτρων βιοπροφύλαξης.

Αναφερόμενος στην ανασύσταση του ζωικού κεφαλαίου, ο Υφυπουργός επισήμανε ότι το ΥΠΑΑΤ επεξεργάζεται συνολικό Σχέδιο Ανάταξης της Ελληνικής Κτηνοτροφίας, με έμφαση στη σύγχρονη λειτουργία των μονάδων, την αδειοδότηση των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων και την τήρηση των μέτρων βιοασφάλειας.

«Η ανασύσταση, όμως, δεν μπορεί να περιοριστεί στην απλή αντικατάσταση των ζώων που χάθηκαν», υπογράμμισε. Σύμφωνα με τον Κανονισμό 687/2020, η ανασύσταση πραγματοποιείται υπό την έγκριση και εποπτεία της αρμόδιας κτηνιατρικής αρχής και εφόσον πληρούνται οι προβλεπόμενες υγειονομικές προϋποθέσεις.

Αναφερόμενος στη δυνατότητα ενεργοποίησης του άρθρου 220 του Κανονισμού 1308/2013 για τις διαταραχές στην αγορά από τα περιοριστικά μέτρα κατά των ζωονόσων, ο Υφυπουργός τόνισε ότι το ΥΠΑΑΤ γνωρίζει καλά τη σχετική διαδικασία και βρίσκεται σε συχνή επικοινωνία με τις Βρυξέλλες. Όπως εξήγησε, απαιτείται πλήρης και αναλυτικά τεκμηριωμένος φάκελος για την οικονομική διατάραξη της αγοράς και τις επιλέξιμες δαπάνες.

Πλέον, με σαφέστερη επιδημιολογική εικόνα, υπάρχουν περισσότερα δεδομένα για την απαιτούμενη τεκμηρίωση. Υπενθύμισε ότι το 2023 η Ελλάδα αξιοποίησε το αντίστοιχο άρθρο 219 για τη θεομηνία Daniel, εξασφαλίζοντας 48 εκατ. ευρώ αντί 23 εκατ. ευρώ. Διευκρίνισε επίσης ότι η Κύπρος δεν έχει υποβάλει αίτημα βάσει του άρθρου 220, ενώ η Σλοβακία υπέβαλε αίτημα μήνες μετά τη λήξη των περιοριστικών μέτρων για τον αφθώδη πυρετό.

Σήμερα η νέα πληρωμή 7.726.101 ευρώ στη Λέσβο για τα θανατωθέντα ζώα

Στα 15.190.000 ευρώ θα ανέλθει η συνολική οικονομική στήριξη που θα έχει λάβει η Λέσβος για τις συνέπειες του αφθώδους πυρετού, μετά και τη σημερινή νέα πληρωμή.

Αναλυτικότερα, όπως ανέφερε ο Υφυπουργός, μέχρι σήμερα έχουν καταβληθεί 3.566.450 ευρώ για θανατωθέντα ζώα, 1.341.767 ευρώ για την απώλεια εισοδήματος και 2.555.799 ευρώ για τη στήριξη των τυροκομικών επιχειρήσεων. «Έχουν καταβληθεί οι υψηλότερες αποζημιώσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση για τα ζώα που θανατώθηκαν», υπογράμμισε ο κ. Καββαδάς. Συνολικό ποσό που έχει δοθεί μέχρι σήμερα, 7.464.016 ευρώ.

Επίσης, έχει εγκριθεί το ποσό των 7.726.101 ευρώ για 46.124 ζώα που θανατώθηκαν και θα πληρωθούν έως τη Δευτέρα. «Συνολικά δηλαδή η Λέσβος και με την τελευταία πληρωμή θα έχει λάβει 15.190.000 ευρώ», επισήμανε ο ΥφΑΑΤ.

Το επόμενο σκέλος της οικονομικής στήριξης αφορά την απώλεια εισοδήματος του β΄ εξαμήνου του 2026, η οποία, σύμφωνα με τον Υφυπουργό, θα καταβληθεί έως το τέλος του έτους. Όπως διευκρίνισε, τα ποσά των ενισχύσεων είναι αφορολόγητα, ανεκχώρητα και ακατάσχετα.

Παράλληλα, προχωρούν οι διαδικασίες για τις αποζημιώσεις που αφορούν το γάλα και τις ζωοτροφές. Για το γάλα έχει νομοθετηθεί ειδική αποζημίωση για τις ποσότητες που δεν κατέστη δυνατό να διατεθούν κατά την περίοδο από 15 Μαρτίου έως 5 Μαΐου 2026, η οποία θα υπολογιστεί με βάση τα αντίστοιχα νόμιμα παραστατικά του προηγούμενου έτους. «Έχουμε νομοθετήσει ειδική αποζημίωση για το γάλα που δεν μπόρεσε να διατεθεί κάτι που γίνεται για πρώτη φορά», τόνισε ο Υφυπουργός.

Σε ό,τι αφορά τις ζωοτροφές, έχει υπογραφεί δέσμευση πίστωσης από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, ποσού 53.773.000 ευρώ και αυτό αφορά όλη τη χώρα και τις επόμενες ημέρες θα έχουν ολοκληρωθεί και οι δύο ΚΥΑ. Στο συνολικό πλέγμα στήριξης προστίθεται και η ενίσχυση της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου με 3 εκατ. ευρώ, η οποία προβλέφθηκε με πρόσφατη νομοθετική διάταξη.