Θ. Καράογλου από την Ημαθία: «Μαζί με την τοπική κοινωνία σχεδιάζουμε την επόμενη ημέρα της Κεντρικής Μακεδονίας»

Συνεχίζοντας τις επαφές του με θεσμικούς και παραγωγικούς φορείς της Κεντρικής Μακεδονίας ο Βουλευτής Β΄ Θεσσαλονίκης της Νέας Δημοκρατίας και Υποψήφιος Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας, Θεόδωρος Καράογλου, επισκέφθηκε εχθές την Ημαθία.

Ο κ. Καράογλου συναντήθηκε με τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ.κ. Παντελεήμονα, με τον οποίο συζήτησε τον σημαντικό ρόλο που διαδραματίζει η Εκκλησία στη στήριξη των τοπικών κοινωνιών. Ακολούθησε συνάντηση με τον Αντιπεριφερειάρχη Ημαθίας, Κώστα Καλαϊτζίδη, στη διάρκεια της οποίας τέθηκαν επί τάπητος ζητήματα που αφορούν τις υποδομές, την αγροτική ανάπτυξη και την ενίσχυση της τοπικής οικονομίας. Στη συνέχεια επισκέφθηκε το Δημαρχείο Βέροιας, όπου συναντήθηκε με τον Δήμαρχο Κωνσταντίνο Βοργιαζίδη. Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκαν τα έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη στην πόλη, καθώς και οι προοπτικές περαιτέρω ανάπτυξης του δήμου.

Ακολούθησαν συναντήσεις με τον Πρόεδρο του Επιμελητηρίου Ημαθίας Σωτήρη Σκουρτόπουλο και την Πρόεδρο του Εμπορικού Συλλόγου Βέροιας Αθηνά Πλιάτσικα- Τσιπουρίδου, στη διάρκεια των οποίων δόθηκε έμφαση στην ενίσχυση της επιχειρηματικότητας, στις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η τοπική αγορά και στις δυνατότητες στήριξης των τοπικών επιχειρήσεων.

Η επίσκεψη ολοκληρώθηκε στα γραφεία της ΔΕΕΠ Ημαθίας όπου ο κ. Καράογλου αντάλλαξε απόψεις για την πολιτική επικαιρότητα με τον Πρόεδρο Ηλία Ηλιόπουλο και μέλη της διοίκησης της ΔΕΕΠ.

Μετά το πέρας των διαδοχικών συναντήσεων ο κ. Καράογλου τόνισε ότι «η Ημαθία διαθέτει σημαντικά συγκριτικά πλεονεκτήματα και αξιόλογο ανθρώπινο δυναμικό, που μπορούν να αποτελέσουν τη βάση για μια δυναμική αναπτυξιακή πορεία. Μέσα από στενή και αγαστή συνεργασία με τους τοπικούς φορείς και στοχευμένες παρεμβάσεις που θα θέτουν στο επίκεντρο τις τοπικές κοινωνίες μπορούμε να δώσουμε λύσεις στα προβλήματα της καθημερινότητας και να δημιουργήσουμε νέες ευκαιρίες για τους πολίτες».

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι στόχος του «είναι η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας να γίνει πιο ισχυρή, πιο εξωστρεφής και να βρεθεί πιο κοντά στις ανάγκες των τοπικών κοινωνιών», επισημαίνοντας πως «η επαφή με την κοινωνία αποτελεί βασική προτεραιότητα και οδηγό για τον σχεδιασμό της επόμενης ημέρας».