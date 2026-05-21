Θ. Αυγερινός: Με μπλούζα Ντοστογιέφσκι, Τσέχωφ και Τολστόι στην παρουσιάση του κόμματος Καρυστιανού

Φορώντας μια μαύρη μπλούζα με τα πρόσωπα των Ρώσων συγγραφέων Φιοντόρ Ντοστογιέφσκι, Λέων Τολστόι και Αντόν Τσέχωφ, εμφανίστηκε ο δημοσιογράφος Θανάσης Αυγερινός στην παρουσιάση του κόμματος της Μαρίας Καρυστιανού

Είναι κάποιοι συγγραφείς που κάποιοι είπαν ότι πρέπει να ακυρωθούν γιατί είναι εκπρόσωποι ενός κακού λαού. Ο ένας έγραψε το Έγκλημα και Τιμωρία και αυτοί που εγκλημάτησαν πρέπει να γνωρίζουν ότι η τιμωρία τους πλησιάζει», σημείωσε ο δημοσιογράφος.

«Αυτοί που εγκλημάτησαν, πρέπει να γνωρίζουν ότι η τιμωρία τους πλησιάζει, αυτοί συμβαίνει στις δημοκρατίας,: Όποιος εγκληματεί πρέπει να λογοδοτεί και τιμωρείται», ανέφερε.

