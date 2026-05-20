Θ. Αυγερινός: Είπα στον εισαγγελέα να καλέσει τη Ζαχάροβα να καταθέσει για το αν είμαι η «χείρα» της

Ο δημοσιογράφος Θανάσης Αυγερινός, ο οποίος έχει ανακοινώσει τη συστράτευσή του με το υπό ανακοίνωση κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού σχολίασε μέσω ανάρτησής του τη μήνυση που κατέθεσε κατά του Νίκου Καραχάλιου.

Συγκεκριμένα, ο κος Αυγερινός κατέθεσε, μαζί με τη Μαρία Καρυστιανού, μήνυση κατά του Νίκου Καραχάλιου για συκοφαντική δυσφήμιση και συγκεκριμένα μετά τα λεγόμενά του περί εντολής δοθείσας από τη Ρωσία, για τη δημιουργία πολιτικού σχηματισμού στη χώρα μας.

Αναλυτικά η ανάρτησή του:

«Ζήτησα από τον αρμόδιο Εισαγγελέα να κλητεύσει, ως οφείλει, την επίσημη εκπρόσωπο του ρωσικού Υπουργείου Εξωτερικών κα Μαρία Ζαχάροβα, για να καταθέσει στα ελληνικά δικαστήρια, ώστε να μας εξηγήσει τα αληθή γεγονότα σχετικά με το εάν και πώς ακριβώς θα μπορούσα να είμαι η “χείρα” της, κατά Καραχάλιο. Θα έχει πολλή πλάκα αυτή η δίκη, αν φτάσουμε σε ακροαματική διαδικασία…».