Θ. Αυγερινός: Αποκάλυψε σε ποιον ανήκει το μαύρο τζιπ με το οποίο μετακινείται η Καρυστιανού

Οεκπρόσωπος Τύπου του κόμματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία αναφέρθηκε στα σχόλια για το θηριώσες τζιπ, με το οποίο κυκλοφορεί η Μαρία Καρυστιανού.

Όπως υποστήριξε, το μαύρο τζιπ δεν ανήκει ούτε στην Μαρία Καρυστιανού ούτε στο κόμμα αλλά ανήκει σε στέλεχος, ιατρό που το παραχώρησε στην πρόεδρο για την επίσκεψή της στο Αττικό.

Όπως ανέφερε μιλώντας στον ραδιοσταθμό Αθήνα 9,84.:«Κωμική η προσπαθεια που γίνεται από ορισμένα μέσα ενημέρωσης να δημιουργήσουν εντυπώσεις όπως για παράδειγμα διάβαζα τώρα σχόλια για το όχημα με το οποίο έφθασε η κυρία Καρυστιανού στο Αττικό Νοσοκομείο, μπορώ να σας διαβεβαιώσω είναι το όχημα ενός από τα στελέχη μας, είναι ένας επιτυχημένος ιατρός, φαντάζομαι ότι πολλοί επιτυχημένοι ιατροί έχουν οχήματα μεγάλου κυβισμού και πολυτελείας. Δεν είναι το όχημα του Κινήματος και είναι κωμική αυτή η προσπάθεια να μας κολλήσουν ετικέτες και να κάνουν περιγραφές που δεν ταιριάζουν με τον χαρακτήρα μας.