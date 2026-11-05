Τετράωρη στάση εργασίας σήμερα στα Μέσα Ενημέρωσης

Tετράωρη στάση εργασίας πραγματοποιούν σήμερα, Πέμτπη 5 Νοεμβρίου,για τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, λόγω της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης του ΕΔΟΕΑΠ.

Η στάση εργασίας ξεκινά στις 11:30 και θα διαρκέσει έως τις 15:30.

Η ανακοίνωση της ΕΣΗΕΜ-Θ:

“Τo Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΗΕΜ-Θ, σε συντονισμό με τις άλλες Ενώσεις συντακτών, προκειμένου να δοθεί η δυνατότητα σε όλα τα μέλη να ασκήσουν το συνδικαλιστικό δικαίωμα της συμμετοχής στην Τακτική Γενική Συνέλευση του ασφαλιστικού τους φορέα με την επωνυμία «ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΘΑΛΨΕΩΣ» (ΕΔΟΕΑΠ), αποφάσισαν την κήρυξη 4ωρης στάσης εργασίας σε όλα τα ΜΜΕ από τις 11.30 έως τις 15.30 της Πέμπτης 5 Νοεμβρίου 2026.”