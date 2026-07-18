Τέταρτος ο Καραλής στο Diamond League του Λονδίνου

Πολύ καλό αγώνα πραγματοποίησε ο Εμμανουήλ Καραλής στο Diamond League του Λονδίνου, όπου κατέλαβε την τέταρτη θέση στο επί κοντώ με άλμα στα 5,95 μέτρα.

Ο πρωταθλητής Ευρώπης και «χάλκινος» Ολυμπιονίκης είχε πολύ καλές προσπάθειες στα 6,04 μ., ύψος στο οποίο ανέβηκε στη συνέχεια ο πήχης. Ο αθλητής των Μάρτσιν Στσεπάνσκι και Χάρη Καραλή ξεκίνησε τον αγώνα του με έγκυρο άλμα στα 5,60 μ., άφησε στη συνέχεια τα 5,75 μ., πέρασε με τη δεύτερη προσπάθεια τα 5,85 μ. και με την τρίτη τα 5,95 μ.

Την πρώτη θέση στον αγώνα κατέλαβε ο Σαμ Κέντρικς με 5,95 μ., ενώ με την ίδια επίδοση ακολούθησαν στη δεύτερη και τρίτη θέση οι Μόντο Ντουπλάντις και Κέρτις Μάρσαλ. Ο Σουηδός παγκόσμιος πρωταθλητής, μετά το επιτυχημένο άλμα στα 5,95 μ., αποσύρθηκε από τον αγώνα και δεν επιχείρησε υψηλότερα.

Ο Καραλής το χειμώνα ξεπέρασε τα 6,17 μ. , ενώ στη διάρκεια της θερινής σεζόν έχει περάσει πάνω από τα 6,00 μέτρα.

Πηγή: ertsports.gr