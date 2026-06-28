Τέσσερις συλλήψεις για διακίνηση υλικού σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων μέσω διαδικτύου

Ευρείας κλίμακας επιχείρηση για την αντιμετώπιση της διακίνησης υλικού σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων μέσω διαδικτύου πραγματοποίησε η Διεύθυνση Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος, σε συνεργασία με την Υποδιεύθυνση Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος Βορείου Ελλάδος. Η επιχείρηση, με την κωδική ονομασία «Αιγίς», πραγματοποιήθηκε από τις 11 έως τις 26 Ιουνίου 2026.

Κατά τη διάρκειά της συνελήφθησαν τέσσερα άτομα, μεταξύ των οποίων δύο ανήλικοι, ενώ σχηματίστηκαν δικογραφίες σε βάρος ακόμη τριών ατόμων.

Η έρευνα βασίστηκε σε πληροφορίες που διαβιβάστηκαν από αλλοδαπές διωκτικές αρχές στο πλαίσιο της διεθνούς αστυνομικής συνεργασίας, καθώς και σε εξειδικευμένη ψηφιακή ανάλυση. Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., οι εμπλεκόμενοι φέρονται να είχαν αποκτήσει πρόσβαση και να διαμοίραζαν μέσω διαδικτύου αρχεία που περιείχαν υλικό σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων.

Στο πλαίσιο της επιχείρησης πραγματοποιήθηκαν έρευνες σε οικίες στην Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη, την Πάτρα, την Άμφισσα, το Ηράκλειο Κρήτης, τη Σαντορίνη και την Ξάνθη, με τη συνδρομή τοπικών αστυνομικών υπηρεσιών και παρουσία δικαστικών λειτουργών.

Κατά τις έρευνες κατασχέθηκαν κινητά τηλέφωνα, κάρτες SIM, ηλεκτρονικοί υπολογιστές, φορητοί υπολογιστές, tablet, σκληροί δίσκοι και αποθηκευτικά μέσα, τα οποία θα εξεταστούν από τις αρμόδιες υπηρεσίες εγκληματολογικών ερευνών.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, κατά την επιτόπια ψηφιακή εξέταση των κατασχεθέντων πειστηρίων τεσσάρων εμπλεκομένων εντοπίστηκε πλήθος αρχείων με υλικό σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων, γεγονός που οδήγησε στη σύλληψή τους. Στην κατοχή των δύο ανήλικων συλληφθέντων εντοπίστηκε, επιπλέον, υλικό που απεικόνιζε πράξεις αυτοτραυματισμού.

Σε βάρος των συλληφθέντων ασκήθηκαν κακουργηματικές διώξεις και παραπέμφθηκαν σε κύρια ανάκριση, ενώ οι δικογραφίες για τα υπόλοιπα τρία άτομα θα υποβληθούν στις αρμόδιες εισαγγελικές αρχές με την τακτική διαδικασία.