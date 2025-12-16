Τέσσερις παραδοχές για το αγροτικό

Της Αφροδίτης Νέστορα

Πολιτεύτρια Α’ Θεσσαλονίκης ΝΔ

Δικηγόρος Παρ’ Αρείω Πάγω

Τα αιτήματα των αγροτών που βρίσκονται στους δρόμους είναι εύλογα και πολλά απο αυτά δίκαια. Η στήριξη του αγροτικού κόσμου, των ανθρώπων της πρωτογενούς παραγωγής, είναι απαραίτητη και έχει και εθνικό χαρακτήρα: χωρίς παραγωγή, χωρίς ζωντανή περιφέρεια δεν μπορεί να υπάρχει μέλλον. Έχουν επίσης κάθε δίκαιο να διαμαρτύρονται για τις καθυστερήσεις στις επιδοτήσεις καθώς οι πολλοί έντιμοι γεωργοί και κτηνοτρόφοι, οι άνθρωποι του μόχθου και της δημιουργίας δεν φταίνε σε τίποτα για τα διάφορα κυκλώματα στον ΟΠΕΚΕΠΕ που λυμαίνονταν τις ευρωπαϊκές επιδοτήσεις.

Όμως οι δυναμικές κινητοποιήσεις των αγροτών είναι άλλη ευκαιρία να συζητηθεί το πως γίνεται μια συγκροτημένη αγροτική πολιτική. Ορισμένες παραδοχές δεν μπορούν να αμφισβητηθούν απο κανέναν και κυρίως απο ορισμένες πολιτικές δυνάμεις που βρήκαν ευκαιρία μέσα απο τα μπλόκα να δημαγωγήσουν πάνω σε παλαιότερες λογικές του “όλα τα κιλά, όλα τα λεφτά” τα οποία πλήρωσε ακριβά και η χώρα και εντέλει και οι ίδιοι οι αγρότες.

1ον: Ναι, στον ΟΠΕΚΕΠΕ υπήρξε πρόβλημα το οποίο η κυβέρνηση αναγνώρισε, αποδέχθηκε την πολιτική της ευθύνη αλλά σημασία έχει πως πήρε ριζικές και τολμηρές αποφάσεις ώστε επιτέλους να ξεκαθαρίσει η κατάσταση. Η μεταφορά των αρμοδιοτήτων στην ΑΑΔΕ και οι σαρωτικοί έλεγχοι που ολοκληρώνονται θα διασφαλίσουν ένα καθαρό και δίκαιο τρόπο επιδοτήσεων σε αυτούς που πραγματικά δικαιούνται τη στήριξη. Υπήρξε καθυστέρηση αλλά οι αγρότες θα πρέπει να γνωρίζουν πως η διαδικασία θα ολοκληρωθεί άμεσα και πως δεν πρόκειται να χάσουν ούτε ένα ευρώ. Πιστεύω πως όλοι συμφωνούμε πως όσοι εξαπάτησαν με ψευδή στοιχεία για να λάβουν παράνομα επιδοτήσεις, εξαπάτησαν πρώτα τους ίδιους τους αγρότες και πως δεν πρέπει πλέον να λαμβάνουν επιδοτήσεις. Όχι βέβαια μόνο αυτό αλλά θα κληθούν να τα επιστρέψουν.

2ον: Οι αγρότες έχουν κάθε δικαίωμα να ζητούν στήριξη και να διεκδικούν και δυναμικά την ικανοποίηση των αιτημάτων τους. Όμως ο επί μακρόν αποκλεισμός δρόμων που προκαλεί επιπτώσεις στην κοινωνία και την οικονομία δεν μπορεί να είναι μορφή κινητοποίησης.

3ον: Η κυβέρνηση έχει στηρίξει στο μέτρο των δημοσιονομικών περιθωρίων τους αγρότες σε βαθμό που δεν έχει συμβεί ξανά στο παρελθόν. Φέτος οι αγρότες θα λάβουν για την ενίσχυσή τους ποσό που φθάνει τα 3.8 δισεκατομμύρια Ευρώ σημαντικά αυξημένο κατά 600 εκατομμύρια Ευρώ σε σχέση με πέρυσι. Παράλληλα στα αιτήματά τους για στήριξη στην αντιμετώπιση του ενεργειακού κόστους και των αυξήσεων σε λιπάσματα και ζωοτροφές

4ον: Η κυβέρνηση είναι ανοικτή στο διάλογο και το κάλεσμα που απηύθυνε στους αγρότες να συγκροτήσουν μια αντιπροσωπεία και θα γίνει άμεσα δεκτή για διάλογο σε υψηλό επίπεδο είναι ειλικρινές.

Δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα “Πολιτική” στις 13-12-2025