Με την είσοδο του Άρη στην Παρθένο, στις 25 Νοεμβρίου, τέσσερα ζώδια αρνούνται, πλέον, να αποδεχτούν τις άσχημες συμπεριφορές των άλλων. Ο πλανήτης της δράσης τα γεμίζει με αρκετή αυτοπεποίθηση για να υπερασπιστούν τον εαυτό τους και να θέσουν τα όριά τους.

Παρθένος

Με τον Άρη να εισέρχεται στο ζώδιό σας, θα αφιερώσετε αρκετό χρόνο στην επανεξέταση των επιλογών και των πράξεων που κάνατε στο παρελθόν. Δώστε προσοχή σε όσα και σε όσους απορροφούν την ενέργειά σας. Ίσως ανακαλύψετε ότι υπάρχει κάποιο άτομο στον κύκλο σας που σας εξαντλεί συναισθηματικά. Αυτό όμως μπορεί να αφορά και τα οικονομικά σας ή συμφωνίες που δεν εξελίχθηκαν όπως είχατε σχεδιάσει. Σε κάθε περίπτωση, δεν είστε πλέον διατεθειμένοι να ανέχεστε τέτοιες καταστάσεις. Θέτετε σαφή όρια, ώστε να μην επαναληφθούν. Μέχρι ο Άρης να επιστρέψει στον Λέοντα, τον Φεβρουάριο, θα είστε έτοιμοι να αφήσετε πίσω σας ό,τι δεν χρειάζεστε.

Δίδυμοι

Ο Άρης στον Παρθένο δεν θα σας κάνει τα πράγματα εύκολα. Ζητήματα που κρατούσατε θαμμένα στο υποσυνείδητό σας εδώ και χρόνια ενδέχεται να έρθουν στην επιφάνεια. Ίσως βρεθείτε να διαφωνείτε με μέλη της οικογένειάς σας, κυρίως επειδή δεν είστε πια διατεθειμένοι να ανέχεστε ορισμένες συμπεριφορές τους. Ωστόσο, αυτές οι συγκρούσεις δεν αξίζουν την ενέργειά σας. Αντίθετα, αυτό που χρειάζεστε είναι μια ουσιαστική αποφόρτιση. Προσπαθήστε λοιπόν να μην αφήνετε κάθε πρόβλημα να σας επηρεάζει. Μη φοβηθείτε να περάσετε λίγο χρόνο μόνοι, αν χρειαστεί. Αφήστε στην άκρη τις εντάσεις και εστιάστε στους προσωπικούς σας στόχους. Θα εκπλαγείτε από το πόσο χρόνο και ενέργεια θα εξοικονομήσετε.

Ιχθύες

Συνήθως αποφεύγετε τις συγκρούσεις, αλλά από σήμερα η υπομονή σας εξαντλείται και νιώθετε έτοιμοι να αντιμετωπίσετε όσους στρέφονται εναντίον σας. Μη βιαστείτε. Με τον Άρη στον Παρθένο, οι γύρω σας δοκιμάζουν τα όριά σας, αλλά είναι σημαντικό να διατηρήσετε την ψυχραιμία σας. Δεν αξίζει να μπείτε στη διαδικασία της σύγκρουσης μαζί τους. Ωστόσο, αυτή η διέλευση επιφυλάσσει και ορισμένες ανατροπές. Ίσως συνειδητοποιήσετε ότι δεν ταιριάζετε πλέον με τον σύντροφό σας. Τώρα που έχετε πάψει να κάνετε τόσες υποχωρήσεις, μπορεί να διαπιστώσετε ότι η σχέση σας δεν λειτουργεί τόσο καλά όσο νομίζατε. Σε αυτή την περίπτωση, μη φοβηθείτε να πείτε «αντίο».

Τοξότης

Μπορεί να νιώθετε εξαντλημένοι, αλλά δεν είναι ακόμη η στιγμή να χαλαρώσετε. Με τον Άρη στην Παρθένο, σας δίνεται μια ακόμα ευκαιρία να διεκδικήσετε κάτι που άφησατε να περάσει ανεκμετάλλευτο. Αυτή τη φορά, όμως, δεν είστε διατεθειμένοι να ανεχτείτε τίποτα που θα σταθεί εμπόδιο στον δρόμο σας. Στόχος σας είναι να πετύχετε. Από σήμερα, αρχίζετε να ξεχωρίζετε από τους υπόλοιπους. Αυτός είναι πιθανότατα και ο λόγος για τον οποίο επανεξετάζετε κάθε πτυχή της επαγγελματικής σας πορείας. Μόλις συνειδητοποιήσετε τι χρειάζεται να αλλάξει, αναλαμβάνετε δράση. Η νέα χρονιά πλησιάζει και δεν υπάρχει χρόνος για χάσιμο.