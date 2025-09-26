Τέμπη: «Ξεκλειδώνουν» οι αποζημιώσεις για τις οικογένειες των θυμάτων

Την παραίτηση των ΟΣΕ και Hellenic Train από την άσκηση αναίρεσης στις δικαστικές αποφάσεις για αποζημιώσεις στις οικογένειες των θυμάτων των Τεμπών ζήτησε ο αναπληρωτής Υπουργός Κωνσταντίνος Κυρανάκης, ανοίγοντας έτσι τον δρόμο για την εκταμίευση των ποσών που δικαιούνται.

Στις 21 Ιουλίου 2025 δημοσιεύθηκε η εφετειακή απόφαση που προβλέπει αποζημιώσεις ύψους 200.000 ευρώ σε τέσσερις συγγενείς θύματος (σύνολο 800.000 ευρώ) της τραγωδίας των Τεμπών.

Πρόκειται για την πρώτη απόφαση που εκδίδεται για αποζημιώσεις.

Την Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου είναι η προθεσμία για την άσκηση αναίρεσης από πλευράς ΟΣΕ και Hellenic Train.