Τέμπη: Τρίτο αίτημα από τον Παύλο Ασλανίδη για την εκταφή της σορού του γιου του – Τι ζητά

Νέο αίτημα εκταφής της σορού του γιου του, Δημήτρη ενός από τα θύματα της τραγωδίας των Τεμπών, προκειμένου να διενεργεί έλεγχος DNA, καθώς και τοξικολογικές εξετάσεις, κατέθεσε την Τετάρτη (24/9) ο Παύλος Ασλανίδης.

Το αίτημά του υποβλήθηκε ενώπιον της διευθύνουσας του Εφετείου Λάρισας και είναι το τρίτο που καταθέτει.

Συγκεκριμένα, πρόκειται, όπως διευκρινίζεται, για αίτημα για «εκταφή των τεμαχίων του σώματος του γιου του (Παύλου Ασλανίδη) για να γίνει έλεγχος DNA στα πέντε (5) “ορφανά” τεμάχια εκ των οκτώ (8), που ερρίφθησαν στο φέρετρο, δεδομένου ότι έλεγχος DNA έχει γίνει μόνο στα τρία (3) εξ αυτών», όπως αναφέρει η ΕΡΤ.

Ακόμη ζητείται να διενεργηθούν «βιοχημικές, ιστολογικές και τοξικολογικές εξετάσεις, που παρανόμως δεν έγιναν», όπως υποστηρίζει ο πατέρα του θύματος, για να διαπιστωθούν τα αίτια του θανάτου του Δημήτρη Ασλανίδη.

Υπενθυμίζεται ότι την περασμένη Δευτέρα (22/9) και η εισαγγελία του Αρείου Πάγου απαντώντας στο εξώδικο που απέστειλαν οι Πάνος Ρούτσι και Μαρία Καρυστιανού, είχε επισημάνει πως μέχρι τότε δεν υπάρχει «σαφές αίτημα εκταφής για την ταυτοποίηση σορών θυμάτων».

Ειδικότερα στην ανακοίνωση που εξέδωσε η εισαγγελία του Αρείου Πάγου διευκρίνιζε πως εφόσον υπάρξει αίτημα, θα εξεταστεί ή θα απαντηθεί άμεσα.

Αναλυτικά η ανακοίνωση που είχε εκδώσει η εισαγγελία του Αρείου Πάγου ανάφερε:

Στις 16/9/2025 επιδόθηκε στην Εισαγγελία του Αρείου Πάγου «εξώδικη δήλωση- καταγγελία και πρόσκληση για ικανοποίηση αιτήματος» διαδίκων (γονέων θυμάτων που παρίστανται προς υποστήριξη της κατηγορίας) στην «υπόθεση των Τεμπών», με την οποία αυτή ζητούν τη διενέργεια περαιτέρω ανακριτικών πράξεων και ειδικότερα εκταφής «προς ανάδειξη της αλήθειας προς εντοπισμό της χημικής σύνθεσης του αγνώστου καυσίμου. Η εν λόγω εκταφή να λάβει χώρα με διορισμό Πραγματογνωμόνων ελληνικών αλλά και αλλοδαπών εργαστηρίων και με τη συμμετοχή Τεχνικών Συμβούλων».

Η εν λόγω αίτηση διαβιβάστηκε, προκειμένου να κριθεί από τα αρμόδια προς τούτο, στο δικονομικό στάδιο που εκκρεμεί η υπόθεση, δικαστικά όργανα, (Εισαγγελέας Εφετών και Πρόεδρος Εφετών Λάρισας και το αρμόδιο δικαστήριο, εφόσον η υπόθεση παραπεμφθεί στο ακροατήριο). Μέχρι σήμερα, κατά τη διάρκεια της κυρίας ανάκρισης έχουν υποβληθεί και εξεταστεί αντίστοιχα αιτήματα διαδίκων, από τον αρμόδιο ανακριτή και το Συμβούλιο Εφετών.

Σαφές αίτημα εκταφής για ταυτοποίηση σορών θυμάτων δεν περιέχεται στην παραπάνω εξώδικη δήλωση. Εφόσον υποβληθεί τέτοιο αίτημα ή εκτιμηθεί ότι αυτό περιέχεται, θα εξεταστεί και θα απαντηθεί άμεσα.