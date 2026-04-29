Τέμπη: Το Δημόσιο δεν θα ασκεί ένδικα μέσα για αποζημιώσεις και παραιτείται από όσα έχουν ήδη ασκηθεί

Με κοινή δήλωσή τους, τα Υπουργεία Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, και Υποδομών και Μεταφορών ανακοίνωσαν ότι εγκρίθηκε η εισήγηση του υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκου Πιερρακάκη, και του αναπληρωτή υπουργού Υποδομών και Μεταφορών Κωνσταντίνου Κυρανάκη, για τον χαρακτηρισμό του δυστυχήματος των Τεμπών ως υπόθεσης ιδιαίτερης κοινωνικής σημασίας, καθώς και για τη μη άσκηση ενδίκων μέσων από τους φορείς της Κεντρικής Κυβέρνησης στις σχετικές δικαστικές υποθέσεις.

Όπως επισημαίνεται στο κοινό δελτίο Τύπου που εξέδωσαν τα δύο Υπουργεία, η ρύθμιση αφορά τις αποζημιώσεις που επιδικάζονται στους συγγενείς των θυμάτων για την ψυχική οδύνη που υπέστησαν, καθώς και για ηθική βλάβη στους τραυματίες. Στο πλαίσιο αυτό, το Δημόσιο δεν θα ασκεί ένδικα μέσα κατά των σχετικών αποφάσεων, ενώ θα παραιτείται και από όσα έχουν ήδη ασκηθεί, ώστε να μην παρατείνονται οι δικαστικές διαδικασίες και η ταλαιπωρία των ανθρώπων που επλήγησαν.

Στην ανακοίνωση υπενθυμίζεται ότι στο ίδιο πνεύμα είχαν κινηθεί και οι αποφάσεις για το Μάτι και τη Μάνδρα, ενώ και για τις πρώτες εκδικασθείσες αποφάσεις αποζημιώσεων για τα Τέμπη, το δημόσιο είχε αποσυρθεί από το δικαίωμα άσκησης αναίρεσης, κατόπιν παρότρυνσης του κ.Κυρανάκη.