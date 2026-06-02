Τέμπη: Συνεχίζεται η δίκη – Στο επίκεντρο οι ενστάσεις για την παράσταση του Ελληνικού δημοσίου

Σε ένα ακόμη κομβικό στάδιο εισέρχεται σήμερα η δίκη για την τραγωδία των Τεμπών, καθώς το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Λάρισας καλείται να αποφασίσει για το ποιοι από τους φορείς και τα πρόσωπα που έχουν δηλώσει παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας θα συμμετάσχουν τελικά στη δίκη.

Στο επίκεντρο της προηγούμενης 6ης συνεδρίασης του δικαστηρίου είχαν βρεθεί οι αντιρρήσεις που ανέπτυξαν οι συνήγοροι τεσσάρων εκ των 36 κατηγορουμένων, οι οποίοι θίγονται από τη δήλωση παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας την οποία κατέθεσε το Ελληνικό Δημόσιο. Μετά και την ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής αντιρρήσεων από την πλευρά των κατηγορουμένων, η εισαγγελέας της έδρας αναμένεται να διατυπώσει την πρότασή της επί των αιτημάτων, ανοίγοντας τον δρόμο για τις αποφάσεις του δικαστηρίου σχετικά με τις παραστάσεις πολιτικής αγωγής.

Οι κατηγορίες και οι 36 κατηγορούμενοι

Στο εδώλιο βρίσκονται συνολικά 36 πρόσωπα, μεταξύ των οποίων στελέχη και υπάλληλοι του ΟΣΕ, της ΕΡΓΟΣΕ, της Hellenic Train, της Ρυθμιστικής Αρχής Σιδηροδρόμων, αλλά και υπηρεσιακοί παράγοντες του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.

Οι 33 αντιμετωπίζουν κατηγορία κακουργηματικού χαρακτήρα για επικίνδυνη παρέμβαση στη συγκοινωνία μέσων σταθερής τροχιάς με ενδεχόμενο δόλο, πράξεις που σύμφωνα με το κατηγορητήριο είχαν ως συνέπεια τον θάνατο δεκάδων ανθρώπων, τον τραυματισμό επιβατών και σοβαρές ζημιές σε εγκαταστάσεις κοινής ωφέλειας.

Επιπρόσθετα, οι κατηγορούμενοι αντιμετωπίζουν κατά περίπτωση και σειρά πλημμεληματικών πράξεων, όπως ανθρωποκτονία από αμέλεια κατά συρροή, βαριά σωματική βλάβη από αμέλεια από υπόχρεο κατά συρροή, απλή σωματική βλάβη από αμέλεια, κ.ά. Αντίθετα, μόνο πλημμελήματα αντιμετωπίζουν τα δυο πρώην υψηλόβαθμα στελέχη της Hellenic Train και μια υπάλληλος που υπηρετούσε στο Τμήμα Ανθρωπίνου δυναμικού του ΟΣΕ.

Ξεχωριστή διάσταση στην υπόθεση δίνει και η κατηγορία της παράβασης καθήκοντος, η οποία αφορά τρία στελέχη του ΟΣΕ, μεταξύ αυτών μέλη της επιτροπής που είχε αξιολογήσει τον φάκελο μετάταξης του σταθμάρχη της μοιραίας βραδινής βάρδιας, αλλά και τον τότε πρόεδρο του Οργανισμού που υπέγραψε τη σχετική απόφαση.