Τέμπη: Συγγενείς θυμάτων δήλωσαν παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας για την υπόθεση Καραμανλή

Παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας για τυχόν ποινικές ευθύνες του πρώην υπουργού Μεταφορών Κώστα Αχ. Καραμανλή, δήλωσαν οι συγγενείς της σιδηροδρομικής τραγωδίας των Τεμπών Πάνος Ρούτσι, Ηλίας Παπαγγελής και Μαρία Ντόλκα, καθώς και πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθέριας Ζωή Κωνσταντοπουλου.

Οι συγγενείς των θυμάτων προσήλθαν στο γραφείο του αρεοπαγίτη-ανακριτή Ηλία Γιαρένη συνοδευόμενοι από τη συνήγορό τους Ζωή Κωνσταντοπούλου, η οποία στις δηλώσεις της τόνισε μεταξύ άλλων:

«Εμείς θέλουμε να ξεθάψουμε τις δικογραφίες να αναδείξουμε και να αποκαλύψουμε τα στοιχεία και να πάνε στο δικαστήριο και στη φυλακή όλοι οι υπαίτιοι και βέβαια οι πιο υψηλά ιστάμενοι υπαίτιοι, αυτοί που μέχρι τώρα κρύβονται πίσω από τις ασυλίες και την ατιμωρησία». Η κυρία Κωσταντοπούλου ανέφερε πως η κυβέρνηση «προσπαθεί να θάψει όλο αυτό τον καιρό» «τις δικογραφίες και τα στοιχεία που αφορούν τους υπόδικους υπουργούς Τριαντόπουλο και Καραμανλή».

«Θα δηλώσουμε παράσταση για την υποστήριξη της κατηγορίας»

Στην συνέχεια, η ίδια πρόσθεσε «Σήμερα έχουμε έρθει εδώ προκειμένου να εμφανιστούμε ενώπιον του ανακριτή αρεοπαγίτη που έχει αναλάβει εδώ και πάρα πολύ καιρό την υπόθεση του κατηγορουμένου Κώστα Καραμανλή του πρώην υπουργού Υποδομών και Μεταφορών που αυτοί που δεν θέλουν να αποκαλυφθεί η αλήθεια είναι εκείνοι που εμπλέκονται στο έγκλημα με την κυβέρνηση Μητσοτάκη.

Σήμερα θα δηλώσουμε παράσταση για την υποστήριξη της κατηγορίας για πολλοστή φορά γιατί οι γονείς οι συγγενείς οι οικογένειες των θυμάτων αναγκάζονται να προσέρχονται ξανά και ξανά ενώπιον των δικαστικών εισαγγελικών και ανακριτικών Αρχών για να κάνουν αυτά τα οποία δεν έκανε η Πολιτεία.

Με τον Πάνο Ρούτση, τον Ηλία Παπαγγελή τη Μαρία Ντόλκα είμαστε σήμερα εδώ, για πολλοστή φορά θα εμφανιστούμε ενώπιον του ανακριτή αρεοπαγίτη του κυρίου Γιαρένη που έχει αναλάβει την υπόθεση Καραμανλή αλλά και την υπόθεση που αφορά όλους τους κατηγορούμενους του υπουργείου υποδομών και μεταφορών».