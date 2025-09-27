Τέμπη: Στο νοσοκομείο ο απεργός πείνας Δ. Οικονομόπουλος που συμπαραστέκεται στον Π. Ρούτσι

Έντονη αδιαθεσία αισθάνθηκε το βράδυ της Παρασκευής ο απεργός πείνας Δημήτρης Οικονομόπουλος, συνταξιούχος τραπεζικός, ο οποίος βρίσκεται για έβδομη μέρα στο πλευρό του Πάνου Ρούτσι στο Σύνταγμα, κάνοντας και εκείνος απεργία πείνας, σε ένδειξη συμπαράστασης.

Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ έσπευσε στο Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη, μπροστά από τη Βουλή, και παρέλαβε τον κ. Οικονομόπουλο, σε ελεγχόμενη κατάσταση και τον μετέφερε στο Λαϊκό Νοσοκομείο.

Υπενθυμίζεται ότι ο κ. Οικονομόπουλος δεν είναι συγγενής θύματος της τραγωδίας των Τεμπών, αλλά θέλησε έμπρακτα να δείξει την αλληλεγγύη του στο αίτημα του Πάνου Ρούτσι για εκταφή της σορού του παιδιού του και πραγματοποιεί απεργία πείνας μαζί του.