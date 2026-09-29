Τέμπη: Στο Ειδικό Δικαστήριο παραπέμπονται Τριαντόπουλος, Αγοραστός και άλλοι τρεις

Στο Ειδικό Δικαστήριο παραπέμπονται μαζί με τον Χρήστο Τριαντόπουλο ακόμη τέσσερα πρόσωπα για το αδίκημα της παράβασης καθήκοντος, σε σχέση με τις ενέργειες που έγιναν στον χώρο της σιδηροδρομικής τραγωδίας των Τεμπών και την αλλοίωσή του μετά τη σύγκρουση των δύο αμαξοστοιχιών.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, πρόκειται για τον τότε περιφερειάρχη Θεσσαλίας, Κώστα Αγοραστό, τον πρώην γενικό γραμματέα Πολιτικής Προστασίας Βασίλη Παπαγεωργίου, τον τότε αστυνομικό διευθυντή Λάρισας, επικεφαλής και υπεύθυνο για τον τόπο του συμβάντος της Ελληνικής Αστυνομίας, Αγάπιο Χαρακόπουλο και τον περιφερειάρχη Θεσσαλίας του Πυροσβεστικού Σώματος, Ευάγγελο Φαλάρα.

Νωρίτερα, συγκινημένοι αλλά και ικανοποιημένοι έβγαιναν από την αίθουσα οι γονείς και συγγενείς των θυμάτων, μετά την ανακοίνωση της παραπομπής του Χρήστου Τριαντόπουλου στο Ειδικό Δικαστήριο.

Στο επίκεντρο της υπόθεσης βρίσκεται η αλλοίωση του χώρου του δυστυχήματος και η απομάκρυνση υλικών από το σημείο, ενέργειες που έχουν προκαλέσει έντονη πολιτική και δικαστική αντιπαράθεση και συνδέονται με την προσπάθεια διερεύνησης των συνθηκών του δυστυχήματος.

Τριαντόπουλος: Θα αποδειχθεί η αθωότητά μου, δεν θα είμαι υποψήφιος στη Μαγνησία

Ο ίδιος έχει αρνηθεί την κατηγορία και έχει υποστηρίξει ότι δεν έδωσε εντολή για την αλλοίωση του χώρου.

Σε δήλωσή αμέσως μετά την ανακοίνωση της είδησης σημείωσε ότι διαφωνεί με το δημοσιοποιηθέν πόρισμα του βουλεύματος, και ότι θα το αντικρούσει στο επικείμενο Ειδικό Δικαστήριο, «όπου θα γίνει σε βάθος αξιολόγηση της υπόθεσης, θα διαλευκανθούν όλα τα ζητήματα, και θα αποδειχθεί η αθωότητα μου – στην οποία και πιστεύω ακράδαντα». Γνωστοποίησε δε την απόφασή του μην συμμετάσχει στο ψηφοδέλτιο της ΝΔ στη Μαγνησία.

Υπενθυμίζεται πως, νωρίτερα σήμερα, έγινε δεκτό το αίτημα για άρση του απορρήτου και διενέργεια πραγματογνωμοσύνης στο κινητό τηλέφωνο του σταθμάρχη της μοιραίας βάρδιας, κατά την 34η συνεδρίαση της δίκης για τη σιδηροδρομική τραγωδία των Τεμπών, που διεξάγεται στη Λάρισα.

Με την απόφασή του, το δικαστήριο διέταξε άμεση άρση του απορρήτου και έλεγχο της κάρτας SIM, καθώς και των διαδικτυακών εφαρμογών του κινητού τηλεφώνου, προκειμένου να διαπιστωθεί με ποιους επικοινώνησε ο σταθμάρχης, πότε πραγματοποιήθηκαν οι επικοινωνίες και ποιοι επικοινώνησαν μαζί του. Στο πλαίσιο της πραγματογνωμοσύνης θα εξεταστούν, μεταξύ άλλων, οι κλήσεις που πραγματοποιήθηκαν από και προς τη συσκευή.

Παράλληλα, ολοκληρώθηκαν οι καταθέσεις μελών της οικογένειας Καρασάββα. Οι γονείς και τα αδέλφια του θύματος ζήτησαν δικαιοσύνη και παραδειγματική τιμωρία των υπευθύνων, ώστε, όπως ανέφεραν, να μην επαναληφθεί αντίστοιχη τραγωδία.

Κατά τις καταθέσεις τους αναφέρθηκαν στην παντελή, όπως υποστήριξαν, απουσία μέτρων ασφαλείας, αλλά και στις διαβεβαιώσεις που είχαν δοθεί από την πολιτική ηγεσία σχετικά με την ασφάλεια των σιδηροδρομικών μετακινήσεων.

Στη συνέχεια κατέθεσε ο κ. Χατζηχαραλάμπους, πατέρας θύματος. Όπως και η μητέρα του Καρασάββα, ζήτησε να πληροφορηθεί τι προκάλεσε τη φωτιά μετά τη σύγκρουση, καθώς, σύμφωνα με όσα ανέφερε, στην ιατροδικαστική έκθεση που παρέλαβε αναφέρεται ως αιτία θανάτου η «πλήρης απανθράκωση».

Οι συγγενείς των θυμάτων ζητούν να δοθούν απαντήσεις για τις συνθήκες της τραγωδίας, εκφράζοντας παράλληλα την απαίτησή τους για δικαιοσύνη και δικαίωση για τα παιδιά τους.