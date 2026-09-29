Τέμπη: Στο Ειδικό Δικαστήριο παραπέμπεται ο Τριαντόπουλος για την αλλοίωση του χώρου

Στο Ειδικό Δικαστήριο παραπέμπεται ο πρώην υφυπουργός Χρήστος Τριαντόπουλος για το αδίκημα της παράβασης καθήκοντος, σε σχέση με τις ενέργειες που έγιναν στον χώρο της σιδηροδρομικής τραγωδίας των Τεμπών και την αλλοίωσή του μετά τη σύγκρουση των δύο αμαξοστοιχιών.

Στο επίκεντρο της υπόθεσης βρίσκεται η αλλοίωση του χώρου του δυστυχήματος και η απομάκρυνση υλικών από το σημείο, ενέργειες που έχουν προκαλέσει έντονη πολιτική και δικαστική αντιπαράθεση και συνδέονται με την προσπάθεια διερεύνησης των συνθηκών του δυστυχήματος.

Ο ίδιος έχει αρνηθεί την κατηγορία και έχει υποστηρίξει ότι δεν έδωσε εντολή για την αλλοίωση του χώρου.