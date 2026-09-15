Τέμπη: Σε φορτισμένο κλίμα η δίκη με καταθέσεις συγγενών των θυμάτων

Στην ουσία της αποδεικτικής διαδικασίας με τις καταθέσεις μαρτύρων και συγγενών θυμάτων έχει εισέλθει η δίκη για την τραγωδία των Τεμπών, η οποία διεξάγεται στο Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Λάρισας. Παρόντες στη διαδικασία είναι δύο από τους συνολικά 36 κατηγορουμένους, ενώ σε φορτισμένο κλίμα συνεχίζεται η κατάθεση του Δημήτρη Μπέζας, πατέρας της Φραντζέσκας Μπέζα, ο οποίος νωρίτερα στηλίτευσε την απουσία των περισσότερων κατηγορουμένων από το εδώλιο και τις δικασίμους.

«Κατέστρεψαν τη ζωή του παιδιού μου και των υπολοίπων»

Στη συνέχεια, έδειξε στους κατηγορουμένους μια φωτογραφία της κόρης του και υπογράμμισε: «Θέλετε να σας δείξω μία φωτογραφία; Πώς ήταν η κόρης μου; σας την παρέδωσα. Θέλετε να δείτε πώς μου την παρέδωσαν; Πιστέψτε με δεν θέλετε». Αναφερόμενος στο δυστύχημα είπε, πως «αυτό δεν ήταν ούτε ατύχημα ούτε δυστύχημα. Ήταν ένα επακόλουθο παραλείψεων».

360 οι μάρτυρες

Μέχρι στιγμής έχουν καταθέσει 32 γονείς και συγγενείς θυμάτων. Μετά την ολοκλήρωση του κύκλου των καταθέσεων των συγγενών θα ακολουθήσουν οι καταθέσεις των επιζώντων επιβατών.

Άρση απορρήτου στο κινητό του σταθμάρχη

Τη Δευτέρα, η 29η συνεδρίαση σημαδεύτηκε από τις καταθέσεις συγγενών θυμάτων και μαρτυρίες ανθρώπων που επέζησαν από τη σύγκρουση ή έχασαν συγγενείς που εργάζονταν στον σιδηρόδρομο.

Η εισαγγελέας πρότεινε να αρθεί το απόρρητο του κινητού τηλεφώνου του σταθμάρχη της νυχτερινής βάρδιας, ώστε να ελεγχθούν οι εισερχόμενες και εξερχόμενες κλήσεις, τα μηνύματα, αλλά και το ενδεχόμενο να έχουν διαγραφεί δεδομένα.

Η πρόταση ήρθε μετά την κατάθεση της κόρης του μηχανοδηγού Γεώργιου Κουτσούμπα, η οποία είχε αναφερθεί στις προσπάθειες της οικογένειας να διερευνηθούν οι επικοινωνίες της μοιραίας νύχτας. Στο επίκεντρο βρίσκεται, μεταξύ άλλων, το λεγόμενο «εντεκάλεπτο κενό» στις καταγεγραμμένες συνομιλίες μεταξύ σταθμαρχών και μηχανοδηγών μετά την αναχώρηση της επιβατικής αμαξοστοιχίας από τη Λάρισα.

Η εξέλιξη αυτή προσθέτει ένα ακόμη κρίσιμο στοιχείο στη δικαστική διερεύνηση, καθώς το δικαστήριο καλείται να εξετάσει όχι μόνο τις ευθύνες για τη σύγκρουση, αλλά και το σύνολο των ενεργειών και παραλείψεων που προηγήθηκαν και ακολούθησαν την τραγωδία.