Τέμπη: «Πράσινο φως» από την Εισαγγελία για την εκταφή του γιού του Πάνου Ρούτσι

Το «πράσινο φως» για την εκταφή του γιου του απεργού πεινάς Πάνου Ρούτσι , έδωσε η εισαγγελία Πρωτοδικών Λάρισας.

Με παραγγελία της Εισαγγελέως Πρωτοδικών Λάρισας Αικατερίνης Παπαϊωάννου προς το Αστυνομικό Τμήμα Λάρισας, διατάσσει τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης προκειμένου να γίνει η εκταφή.

Η εισαγγελική παραγγελία ικανοποιεί τα αιτήματα εκταφής του Πάνου Ρούτσι, ενώ στην συνέχεια θα εξεταστούν και τα αιτήματα εκταφής των άλλων συγγενών των θυμάτων του σιδηροδρομικού δυστυχήματος των Τεμπών.

Αξίζει να σημειωθεί, ότι η παραγγελία για εκταφή γίνεται αποκλειστικά για την ταυτοποίηση μέσω DNA της σορού του γιου του τραγικού πατέρα Πάνου Ρούτσι.

Κατά συνέπεια θα πρέπει να λήξει μετά από 12 μέρες η απεργίας πείνας του Πάνου Ρούτσι, ο οποίος ζητούσε να γίνει εκταφή της σορού του γιού του Ντένι, ο οποίος έχασε τη ζωή του στη σιδηροδρομική τραγωδία των Τεμπών.

Η απόφαση αυτή ανοίγει το δρόμο για την λύση της απεργίας πείνας που για 12 ημέρες συνεχίζει ο Πάνος Ρούτσι στο Σύνταγμα.

Τις προηγούμενες ημέρες η κυβέρνηση δέχθηκε σφοδρές επικρίσεις από την αντιπολίτευση για την καθυστέρηση της απόφασης για εκταφή, στην οποία απαντούσε με το επιχείρημα πως η δικαιοσύνη είναι ανεξάρτητη και εκείνη θα λάβει τις αποφάσεις.