Τέμπη: Πώς ξεπεράστηκε η εμπλοκή με την εκταφή των θυμάτων – Το απόγευμα οι δηλώσεις Ρούτσι

Ο γολγοθάς των τριών εβδομάδων της απεργίας πείνας του Πάνου Ρούτσι που ζητούσε την εκταφή του γιού του για εξετάσεις ταυτοποίησης αλλά και τοξικολογικές εξετάσεις συγκίνησε ιδιαίτερα την κοινή γνώμη και κινητοποίησε τη Δικαιοσύνη, ώστε να βρει τη χρυσή τομή και να κάνει αποδεκτό το αίτημα

Ο τραγικός πατέρας συνεχίζει την απεργία πείνας για 23η ημέρα, με την οικογένειά του να αμφισβητεί την εγκυρότητα της άδειας εκταφής της σορού του γιου του Ντένις και να καταγγέλλει πως δεν έχει λάβει κανένα επίσημο έγγραφο που να επιβεβαιώνει τη σχετική έγκριση.

«Δεν γνωρίζουμε αν πράγματι έχει δοθεί άδεια»

Παρά τη νομική «φόρμουλα» που βρέθηκε τελικά από τις δικαστικές αρχές της Λάρισας, ώστε να ικανοποιηθεί το αίτημα του Πάνου Ρούτσι και για τη διενέργεια τοξικολογικών εξετάσεων στη σορό του παιδιού του, εκτός από την ταυτοποίηση του DNA, με την ταυτόχρονη, όμως, μέριμνα για την απρόσκοπτη έναρξη της δίκης των Τεμπών, εντούτοις, ο τραγικός πατέρας συνεχίζει την απεργία πείνας. Κι αυτό, διότι, όπως τονίζει η οικογένειά του σε σχετική ανακοίνωση «δεν γνωρίζουμε αν πράγματι έχει δοθεί άδεια ή αν πρόκειται για νέο επικοινωνιακό παιχνίδι».

Όπως επισημαίνεται, η εκταφή της σορού του Ντένις θα πραγματοποιηθεί μεθαύριο Πέμπτη 9 Οκτωβρίου, χωρίς άδεια, παρουσία της οικογένειας και των εμπειρογνωμόνων της, αποκλειστικά για λόγους ταυτοποίησης DNA – διαδικασία την οποία η οικογένεια επιχειρεί να αποτρέψει.

Πώς ξεπεράστηκε το νομικό αδιέξοδο

Από την πλευρά της, πάντως, η Εισαγγελία Εφετών Λάρισας, προσπαθώντας να ξεπεράσει το νομικό αδιέξοδο, που είχε ανακύψει σε σχέση με το αίτημα και για διενέργεια τοξικολογικών εξετάσεων, ανέσυρε από το αρχείο παλιά δικογραφία κατά ιατροδικαστών, που υπέγραψαν τις εκθέσεις για τους 57 νεκρούς, ανοίγοντας έτσι τον δρόμο για να διενεργηθούν οι εξετάσεις χωρίς να χρειαστεί να ξανανοίξει η κύρια ανάκριση για τα Τέμπη. Η εν λόγω δικογραφία είχε σχηματιστεί μετά από μηνύσεις συγγενών θυμάτων κατά των ιατροδικαστών καταγγέλλοντάς τους για λάθη και παραλείψεις στο έργο τους και είχε τεθεί στο αρχείο από τον αντεισαγγελέα Εφετών Λάρισας.

Πλέον, η δικογραφία αυτή θα συσχετιστεί με τα αιτήματα του Πάνου Ρούτσι και των άλλων τριών οικογενειών για εκταφή και εξέταση των σορών των θυμάτων και για ταυτοποίηση DNA και για βιοχημικές εξετάσεις. Πρόκειται για τις αιτήσεις της οικογένειας Ρούτσι, της Μαρίας Καρυστιανού, του Παύλου Ασλανίδη και του Χρήστου Κωνσταντινίδη, οι οποίες υποβλήθηκαν στις εισαγγελικές αρχές Λάρισας την προηγούμενη εβδομάδα, με άμεση εκτέλεση των εκταφών και των εξετάσεων.

Στις αρχές του 2026 η έναρξη της δίκης

Η έρευνα διενεργείται για τα αδικήματα της παράβασης καθήκοντος και της ψευδούς βεβαίωσης και σε περίπτωση που προκύψουν ποινικές ευθύνες κατά των ελεγχόμενων ιατροδικαστών, τότε θα λογοδοτήσουν ενώπιον της Δικαιοσύνης, σε ξεχωριστή δίκη από την κύρια δίκη που αφορά στο πολύνεκρο σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών. Η έναρξη της κύριας δίκης με 36 κατηγορούμενους μη πολιτικά πρόσωπα ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Λάρισας αναμένεται στις αρχές του 2026, με τις συνεδριάσεις να διεξάγονται στο Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο Λάρισας, στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.