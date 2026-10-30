Τέμπη: Ο αρεοπαγίτης Γεώργιος Παπαγεωργίου πρόεδρος του Ειδικού Δικαστηρίου – Όλα τα ονόματα που κληρώθηκαν

Μετά την κλήρωση που έγινε σήμερα το πρωί στην Βουλή για την ανάδειξη των μελών του του Ειδικού Δικαστηρίου περί ευθύνης υπουργών που θα δικάσει την υπόθεση της σιδηροδρομικής τραγωδίας των Τεμπών, πρόεδρος του υπουργοδικείου θα είναι ο αρεοπαγίτης Γεώργιος Παπαγεωργίου και εισαγγελέας έδρας η αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Άννα Καλουτά.

Σύμφωνα με τον νόμο περί ευθύνης υπουργών στο Ειδικό Δικαστήριο θα προεδρεύσει ο αρχαιότερος αρεοπαγίτης που κληρώθηκε από την Βουλή, οποίος είναι ο Γεώργιος Παπαγεωργίου.

Κατηγορούμενοι στην δίκη, που αναμένεται να ξεκινήσει μέσα τον ερχόμενο Δεκέμβριο, είναι ο πρώην υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Χρήστος Τριαντόπουλος, ο πρώην περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός και κρατικά στελέχη, για αλλοίωση στοιχείων στον χώρο του σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα Τέμπη.

Ειδικότερα, οι δικαστές και οι εισαγγελείς που κληρώθηκαν από τον Άρειο Πάγο και το συμβούλιο της Επικρατείας είναι:

Τακτικά μέλη από τον Άρειο Πάγο είναι οι αρεοπαγίτες

Απόστολος Φωτόπουλος

Παναγιώτης Μπολτέτσος

Στυλιανή Μπλέτα

Μαρία Γιαννακοπούλου

Άλκηστη Σιάνου

Γεώργιος Παπαγεωργίου

Μαρία Αρχοντάκη-Τραυλού-Τζανετάτου

Τα αναπληρωματικά μέλη από τον Άρειο Πάγο

Ιφιγένεια Ματσούκα

Μαρία Πετσάλη

Ερασμία Λιούλη

Τα τακτικά μέλη από το Συμβούλιο της Επικρατείας

Δημήτριος Τομαράς

Δημήτριος Εμμανουηλίδης (αντιπρόεδρος)

Ευσταθία Σκούρα

Κωνσταντία Λαζαράκη

Αικατερίνη Ρωξάνα

Αναστασία-Μαρία Παπαδημητρίου

Τα αναπληρωματικά μέλη από το Συμβούλιο της Επικρατείας

Μαρίνα-Αλεξάνδρα Τσακάλη Ηλίας Μάζος (αντιπρόεδρος) Ιωάννης Παπαγιάννης

Εισαγγελέας: Άννα Καλουτά

Αναπληρώτρια εισαγγελέας: Ευσταθία Καπαγιάννη (αντεισαγγελέας ΑΠ)

Η επιλογή του Γεωργίου Παπαγεωργίου για τη θέση του προέδρου προκύπτει από όσα προβλέπει η νομοθεσία περί ευθύνης υπουργών. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τον νόμο, την προεδρία του Ειδικού Δικαστηρίου αναλαμβάνει ο αρχαιότερος αρεοπαγίτης μεταξύ εκείνων που αναδείχθηκαν από την κλήρωση της Βουλής.

Στη συγκεκριμένη περίπτωση, ο αρχαιότερος από τους κληρωθέντες δικαστικούς λειτουργούς του Αρείου Πάγου είναι ο Γεώργιος Παπαγεωργίου, ο οποίος θα διευθύνει τη διαδικασία κατά την εκδίκαση της υπόθεσης.