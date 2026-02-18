Τέμπη: Να δηλωθεί σε ποια εργαστήρια θα γίνουν οι εξετάσεις ζητά η Εισαγγελία

Με νέα της παραγγελία, η Εισαγγελέας Πρωτοδικών Λάρισας διατάσσει τη διενέργεια εκταφής εννέα σορών θυμάτων από το δυστύχημα των Τεμπών, μέχρι το τέλος της εβδομάδας, χωρίς ακόμη να έχουν βρεθεί τα εργαστήρια, ενώ δίνει διορία 24 ωρών για να βρεθούν και να κοινοποιηθούν.

Παράλληλα, δόθηκε προθεσμία δύο ημερών, ώστε να οριστούν πραγματογνώμονες χημικοί για να συνδράμουν τους διορισμένους ιατροδικαστές, ενώ εφιστάται η προσοχή στους διορισθέντες ιατροδικαστές και χημικούς, «ότι οι κύριες εξετάσεις που επιβάλλεται να γίνουν, είναι ταυτόσημες με αυτές που έλαβαν χώρα στους θανόντες μηχανοδηγούς των δύο εμπλακεισών αμαξοστοιχιών (τοξικολογικές-ιστολογικές DNA)».

Υπενθυμίζεται, ότι τέσσερις και πλέον μήνες από όταν η Εισαγγελία έκανε δεκτά όλα τα αιτήματα εκταφών, η διαδικασία δεν έχει ξεκινήσει, ενώ τέσσερα πανεπιστημιακά ιδρύματα, με επιστολές τους έχουν δηλώσει ότι λόγω του ανεπαρκούς εξοπλισμού, δεν μπορούν να γίνουν όλες οι εξετάσεις και προτείνουν να μεταφερθούν οι σοροί σε εργαστήρια του εξωτερικού, κάτι που απορρίφθηκε από την Εισαγγελία.

Αντιδρούν οι συγγενείς

Σε προσφυγές κατά εισαγγελικής παραγγελίας αναμένεται να προχωρήσουν οι συγγενείς των θυμάτων, κάνοντας λόγο για «εμπαιγμό και πρόκληση, καθώς οι εργαστηριακές εξετάσεις που έχουν ζητηθεί, δεν μπορούν να γίνουν στη χώρα μας».

Από την έρευνα που έχει πραγματοποιηθεί από τον σύλλογο ατόμων πληγέντων δυστυχήματος Τεμπών προκύπτει, σύμφωνα με τους συγγενείς θυμάτων, ότι στην Ελλάδα δεν λειτουργούν εργαστήρια που θα μπορούσαν να κάνουν τις απαιτούμενες χημικές και βιοχημικές εξετάσεις που αξιώνουν οι οικογένειες των 57 νεκρών.

Θεωρούν μάλιστα, ότι με βάση την εντολή της Εισαγγελίας Εφετών Λάρισας να προσδιοριστούν τα εργαστήρια εντός της ελληνικής επικράτειας, στα οποία θα γίνουν εξετάσεις μετά τις εκταφές, θα μπορούν να γίνουν μόνο έρευνες dna για την επαλήθευση της ταυτότητας των νεκρών και όχι εξειδικευμένες βιοχημικές και χημικές εξετάσεις.