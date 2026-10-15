Τέμπη: Κατηγορηματική διάψευση των ισχυρισμών Βελόπουλου περί ανθρώπινων οστών από τον Νίκο Πλακιά

Με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο πατέρας των δίδιμων κοριτσιών που χάθηκαν στο τραγικό δυστύχημα των Τεμπών Νίκος Πλακιάς διαψεύδει κατηγορηματικά ότι οι φωτογραφίες οστών που παρουσίασε σήμερα Πέμπτη στη Βουλή ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος , ανήκουν σε ανθρώπους.

Σύμφωνα με τον Νίκο Πλακιά, στις φωτογραφίες που έδειξε ο Κυριάκος Βελόπουλος απεικονίζονται οστά ενός σκύλου κι ενός μοσχαριού. «Έκπληκτος παρακολούθησα τον Κυριάκο Βελόπουλο σήμερα στην βουλή να δείχνει φωτογραφίες οστών μέσα στην βουλή υποστηρίζοντας και φωνάζοντας ότι είναι από τα θύματα των Τεμπών. Να ενημερώσω τον κύριο Βελόπουλο ότι αυτά τα οστά που δείχνει στη Βουλή είναι από σκύλο και ένα βοοειδές που βρέθηκαν στη μάντρα που είχαν πετάξει τα μπάζα» έγραψε χαρακτηριστικά ο κ. Πλακιάς.

Ο πατέρας των δίδυμων κοριτσιών που βρήκαν τραγικό θανατο στο δυστύχημα της 28ης Φεβρουαρίου 2023, πρόσθεσε μάλιστα, απευθυνόμενος προσωπικά στον πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης σε ιδιαίτερα αυστηρό τόνο ότι «την άλλη φορά που θα μιλάτε για οστά και θα δείχνετε φωτογραφίες να ήσαστε πολύ προσεκτικός γιατί βρέθηκαν και οστά των παιδιών μου και δεν θα ήθελα να τα δείχνει κανένας και για κανένα λόγο».

Η ανάρτηση του Νίκου Πλακιά