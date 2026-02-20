Τέμπη: Εξώδικη διαμαρτυρία στην Εισαγγελία από συγγενείς θυμάτων – Ζητούν εξέταση των σορών σε εργαστήρια του εξωτερικού

Οι συγγενείς των θυμάτων της τραγωδίας των Τεμπών, Μαρία Καρυστιανού, Αντώνης Ψαρόπουλος, Μπέζας και η σύζυγος του Κοκκάλα, επέδωσαν εξώδικο στην Εισαγγελέα Πρωτοδικών Λάρισας, απαιτώντας “να προβεί στις δέουσες ενέργειες σχετικά με τις εκταφές των σορών, με προθεσμία μέχρι σήμερα στις 12 το μεσημέρι”. Συγκεκριμένα, ζητείται από την Εισαγγελία να ορίσει πραγματογνωμοσύνη και εξέταση σορών σε εξειδικευμένα εργαστήρια του εξωτερικού.

Σημειώνεται, ότι, όπως μεταδίδει η ΕΡΤ, η Εισαγγελία Πρωτοδικών Λάρισας διέταξε άμεσες εκταφές για εννέα σορούς, ωστόσο οι συγγενείς καταγγέλλουν τη διαδικασία ως “κοροϊδία” και “εμπαιγμό”, επισημαίνοντας ότι οι εξειδικευμένες εργαστηριακές εξετάσεις που απαιτούνται δεν μπορούν να διενεργηθούν στην Ελλάδα.

Το Σάββατο οι εκταφές

Αύριο Σάββατο (21/2) με εντολή της εισαγγελέως Πρωτοδικών Λάρισας αναμένονται να πραγματοποιηθούν οι δύο πρώτες εκταφές θυμάτων που έχασαν τη ζωή του στο τραγικό δυστύχημα με τη σύγκρουση των τρένων στα Τέμπη.

Συνολικά εννέα οικογένειες θυμάτων είχαν ζητήσει εκταφές των σορών με αίτημα να διενεργηθούν ειδικές εξετάσεις στο εξωτερικό. Σύμφωνα με τους συγγενεις είχε γίνει δεκτό το αίτημά τους και ανέμεναν τις τελικές διαδικασίες. Τελικά, όπως υποστηρίζουν οι ίδιοι ειδοποιήθηκαν ότι οι εκταφές θα γίνουν αλλά δεν θα τους επιτραπεί να στείλουν δείγματα στο εξωτερικό.

Οι γονείς έχουν ήδη λάβει έγγραφο από την Αστυνομία στο οποίο ζητείται από τον δήμο στον οποίο ανήκει το κοιμητήριο να διαθέσει απαραίτητο εξοπλισμό και το απαραίτητο προσωπικό. Επίσης, ζητείται από την υπηρεσία Εγκληματολογικών Ερευνών Βορείου Ελλάδας, να διαθέσει προσωπικό ώστε να βιντεοσκοπηθεί και φωτογραφηθεί η διαδικασία. Ζητείται επίσης από τον πραγματογνώμονα ιατροδικαστή να πράξει το καθήκον του. Καλείται και τεχνικός σύμβουλος της οικογένειας καθώς και οι ύποπτοι στον παρόντα δικονομικό χρόνο, ιατροδικαστές της Λάρισας που χειρίστηκαν τα Τέμπη. Ωστόσο, δεν αναφέρεται πουθενά ο χώρος στον οποίο θα μεταφερθούν οι σοροί.

Οι συγγενείς υποστηρίζουν ότι οι απαραίτητες τοξικολογικές και ιατροδικαστικές εξετάσεις δεν μπορούν να διενεργηθούν αποτελεσματικά στα ελληνικά εργαστήρια, σύμφωνα με σχετικό έγγραφο πραγματογνώμονα ιατροδικαστή που περιλαμβάνεται στην προσφυγή.

Ο πραγματογνώμονας επισημαίνει σημαντικές ελλείψεις στην εισαγγελική παραγγελία, εστιάζοντας κυρίως στο είδος των χημικών ουσιών που πρέπει να αναζητηθούν. Η πλευρά των συγγενών επιμένει ότι, αν δεν εξασφαλιστεί το πλήρες φάσμα των εξετάσεων που έχουν υποδειχθεί, η διαδικασία της εκταφής δεν θα μπορέσει να προφέρει τα απαιτούμενα στοιχεία για τη διαλεύκανση των συνθηκών της τραγωδίας.