Τέμπη: Επτά οι εκταφές που αναβάλλονται – Οι συγγενείς ζητούν τα δείγματα να σταλούν στο εξωτερικό

Σε αναβολή οδηγούνται οι επτά από τις εννέα εκταφές θυμάτων των Τεμπών που είχαν σητήσεις οι συγγενείς τους μετά την μερική ανάκληση της σχετικής παραγγελίας στην οποία προχώρησε Εισαγγελέας Πρωτοδικών Λάρισας.

Η ανάκληση της παραγγελίας ήταν απόρροια της σοβαρής διαφωνίας που ανέκυψε με τους συγγενείς αναφορικά με τη διαδικασία των εργαστηριακών ελέγχων. Οι οικογένειες των θυμάτων, μέσω εξωδίκου, ζητούν μετ’ επιτάσεως οι σοροί να αποσταλούν σε εξειδικευμένα εργαστήρια του εξωτερικού για σύνθετες εξετάσεις, τις οποίες οι ίδιοι αιτήθηκαν εγγράφως ακολουθώντας τις υποδείξεις της Εισαγγελίας.

Ανάμεσα στους συγγενείς που αντιδρούν σύμφωνα με την ΕΡΤ, είναι οι γονείς της Μάρθης Ψαροπούλου, Αντώνης Ψαρόπουλος και Μαρία Καρυστιανού, καθώς και οι γονείς της Φραντζέσκας Μπέζα.

Να σημειωθεί ότι για αύριο Σάββατο, είχαν προγραμματιστεί να γίνουν οι δύο πρώτες εκταφές η μία της Φραντζέσκας Μπέζα και η άλλη της Μάρθης Ψαροπούλου οι οποίες αναβάλλονται προς το παρόν.

Από την πλευρά του, ο Νίκος Πλακιάς, μιλώντας στο ΕΡΤnews Radio, εξήγησε την απόφασή του να μην συναινέσει στην εκταφή, τονίζοντας ότι μετά την παρέλευση τριών ετών το βιολογικό υλικό, σύμφωνα με τους επιστήμονες, δεν επαρκεί για καμία άλλη εξέταση πλην της ταυτοποίησης DNA, δηλώνοντας παράλληλα σίγουρος ότι δεν θα προέκυπτε κάποιο νέο στοιχείο.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Εισαγγελέας Πρωτοδικών Λάρισας την περασμένη Δευτέρα 16 Φεβρουαρίου είχε διατάξει τη διενέργεια εκταφής εννέα σορών θυμάτων από το δυστύχημα των Τεμπών, μέχρι το τέλος της εβδομάδας, δίνοντας διορία 24 ωρών για να βρεθούν τα εργαστήρια και να κοινοποιηθούν.