Τέμπη: Έναρξη της 26ης δικασίμου – Παρόντες στο εδώλιο επτά κατηγορούμενοι

Μετά τη διακοπή του Αυγούστου, συνεχίζεται σήμερα η δίκη για την τραγωδία των Τεμπών στο Συνεδριακό Κέντρο του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στο συγκρότημα «ΓΑΙΟΠΟΛΙΣ». Στην τελευταία συνεδρίαση, στις 28 Ιουλίου η εισαγγελέας του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Λάρισας απήγγειλε την κατηγορία για τους 36 κατηγορούμενους και σήμερα αναμένεται να ξεκινήσει το επόμενο δικονομικό στάδιο των υπερασπιστικών ισχυρισμών (αυτοτελείς και αρνητικοί).

Να σημειωθεί ωστόσο, πως κάποιοι εκ των συνηγόρων υπεράσπισης ανέπτυξαν ήδη τους ισχυρισμούς τους, πριν την απαγγελία της κατηγορίας και έτσι αναμένεται να αφιερώσουν λιγότερο χρόνο σε αυτό το στάδιο.

Όπως ανακοίνωσε η πρόεδρος της έδρας, λίγο πριν ολοκληρωθεί η τελευταία συνεδρίαση, μετά την ολοκλήρωση των ισχυρισμών θα γνωστοποιηθεί η λίστα των μαρτύρων και θα ξεκινήσει η αποδεικτική διαδικασία με τις καταθέσεις των πρώτων μαρτύρων, που είναι η οικογένεια του μηχανοδηγού της επιβατικής αμαξοστοιχίας, ενός εκ των 57 θυμάτων.

Υπενθυμίζεται, ότι το δικαστήριο έχει απορρίψει τις παραστάσεις των Δικηγορικών Συλλόγων και του σωματείου και έκανε δεκτή την παράσταση του Ελληνικού Δημοσίου μόνο για το κακούργημα της διατάραξης της ασφάλειας των συγκοινωνιών. Επίσης, συγκεκριμένα αιτήματα όπως η κάλυψη της δίκης απορρίφθηκαν, ενώ για τα υπόλοιπα που αφορούσαν την αναβάθμιση των κατηγοριών το δικαστήριο επιφυλάχθηκε ανάλογα με την εξέλιξη της αποδεικτικής διαδικασίας.

Τον Ιούλιο υποβλήθηκαν ακόμη αιτήματα αναβολής της δίκης από συνηγόρους υπεράσπισης κατηγορουμένων στελεχών της ΕΡΓΟΣΕ, οι οποίοι είναι επίσης κατηγορούμενοι στη δικογραφία που χειρίζεται το ελληνικό κλιμάκιο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για τη Σύμβαση 717.

Το αίτημα αναβολής μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία απορρίφθηκε, όπως απορρίφθηκαν και οι ενστάσεις ακυρότητας του κλητηρίου θεσπίσματος και το αίτημα να κηρυχθεί απαράδεκτη η ποινική δίωξη σε βάρος πρώην προέδρου της ΕΡΓΟΣΕ λόγω εκκρεμοδικίας. Επίσης, απορρίφθηκαν οι ενστάσεις απαραδέκτου της ποινικής δίωξης λόγω δεδικασμένου για συγκεκριμένους κατηγορούμενους της ΕΡΓΟΣΕ.