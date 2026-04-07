Τέμπη: Εισαγγελική παρέμβαση για τον χώρο της δίκης – Ζητείται αυτοψία και οι πολεοδομικές άδειες

Την παρέμβαση της Εισαγγελίας Λάρισας προκάλεσαν οι αντιδράσεις συγγενών και επιζώντων του σιδηροδρομικού δυστυχήματος των Τεμπών για την καταλληλότητα του χώρου, στον οποίο εκδικάζεται η υπόθεση. Η προϊσταμένη της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Λάρισας διέταξε συγκεκριμένα κατεπείγουσα προκαταρκτική εξέταση.

Η Εισαγγελία, με την έρευνα, ζητά στοιχεία από την πολεοδομία Δήμου Λαρισαίων, έγγραφα και οικοδομικές άδειες και τον φάκελο πυροπροστασίας από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Λάρισας, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Την ίδια ώρα, ζητά να οριστεί πραγματογνώμονας, πολιτικός μηχανικός για να διεξάγει αυτοψία και να συντάξει έκθεση αναφορικά με την ύπαρξη ή μη πολεοδομικών παραβάσεων, με τη νομιμότητα των υφιστάμενων εγκαταστάσεων, την προσβασιμότητα ΑΜΕΑ καθώς και οποιοδήποτε άλλο ζήτημα.

Στο μεταξύ, σε συμπληρωματική παραγγελία ζητά από τις αρμόδιες Αρχές του Υπουργείου Δικαιοσύνης για τεχνικές υπηρεσίες να ενημερώσει σχετικά με τις ενέργειες που έγιναν αφού παραλήφθηκε η αίθουσα ώστε να γίνει κατάλληλη προς χρήση.