Τέμπη: Ειδικό Δικαστήριο για Τριαντόπουλο, Αγοραστό και τρία μη πολιτικά πρόσωπα εισηγείται ο αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου

Την παραπομπή του Χρήστου Τριαντόπουλου, του πρώην περιφερειάρχη Θεσσαλίας Κωνσταντίνου Αγοραστού και ακόμη τριών μη πολιτικών προσώπων σε δίκη ενώπιον του ειδικού δικαστηρίου, εισηγείται με πρότασή του προς το αρμόδιο Δικαστικό Συμβούλιο, ο αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου, αναφορικά με την υπόθεση αλλοίωσης του χώρου του σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα Τέμπη.

Είναι η πρόταση του αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Δημήτρη Μητρουλιά προς το Δικαστικό Συμβούλιο του Ειδικού δικαστηρίου του Αρείου Πάγου. Ο κ. Δημήτρης Μητρουλιάς ζητά για τον πρώην υφυπουργό να παραπεμφθεί όπως κατηγορείται, δηλαδή για το πλημμέλημα της παράβασης καθήκοντος για τους χειρισμούς του ή τις παραλείψεις που ενδεχομένως επέδειξε κατά τις πρώτες ώρες μετά την τραγωδία, όταν αποφασίστηκε να καθαριστεί ο χώρος και να απομακρυνθούν τα κουφάρια των συρμών από το σημείο του δυστυχήματος.

Ο ανώτατος εισαγγελικός λειτουργός ζητά επίσης την παραπομπή του πρώην περιφερειάρχη Θεσσαλίας, Κωνσταντίνου Αγοραστού και ακόμη τριών μη πολιτικών προσώπων, επίσης για παράβαση καθήκοντος.

Απαλλακτική είναι η εισαγγελική κρίση για τρεις κατηγορούμενους μη πολιτικούς, για τους οποίους ζητά να διαχωριστεί η δικογραφία και να διαβιβαστεί στον αρμόδιο εισαγγελέα Λάρισας, προκειμένου να ελεγχθούν εκεί για άλλο αδίκημα στο πλαίσιο των προανακριτικών τους καθηκόντων.

Τον τελικό λόγο έχει το Δικαστικό Συμβούλιο που θα συνεδριάσει με την έναρξη του νέου δικαστικού έτους και θα αποφασίσει αν ο Χρήστος Τριαντόπουλος και οι υπόλοιποι επτά συνολικά κατηγορούμενοι θα παραπεφθούν σε δίκη ενώπιον του Ειδικού Δικαστηρίου για την υπόθεση των Τεμπών.