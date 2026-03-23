Τέμπη: Διακόπηκε η δίκη λόγω χάους στην αίθουσα

Με αρκετές διακοπές επί της διαδικασίας εξελίσσεται τη Δευτέρα στην αίθουσα του Συνεδριακού Κέντρου του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στο συγκρότημα «ΓΑΙΟΠΟΛΙΣ» (πρώην ΤΕΙ Λάρισας) η δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη που σημειώθηκε το βράδυ της 28ης Φεβρουαρίου του 2023, όταν συγκρούστηκαν μετωπικά δύο αμαξοστοιχίες με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 57 άνθρωποι, η πλειονότητα των οποίων 15 έως 25 ετών, και να τραυματιστούν εκατοντάδες.

Λίγο πριν από τις 09:00 ανέβηκε στην έδρα η πρόεδρος και υπενθύμισε πως απαγορεύεται η μετάδοση των εργασιών της δίκης, όπως ορίζει η νομοθεσία. Σε αυτό το πλαίσιο, η δίκη διεκόπη προκειμένου να αποχωρήσουν από την αίθουσα οι δημοσιογράφοι και οι φωτογράφοι.

Πριν από τις 10:00 η δίκη ξανάρχισε για να διακοπεί και πάλι λίγα λεπτά αργότερα, καθώς οι συνήγοροι των συγγενών διαμαρτυρήθηκαν έντονα προς την έδρα για τη χωρητικότητα της αίθουσας, υποστηρίζοντας ότι πολλοί συγγενείς δεν χωράνε να μπουν.

Η έδρα διέκοψε και πάλι για να αποφανθεί για το σχετικό ζήτημα, με την πρόεδρο να ζητά μετά από λίγο τη συνέχιση της διαδικασίας. Όπως είπε, «τρέφω σεβασμό στους συγγενείς προσβλέπω στη συνεργασία, να εκφωνήσουμε τα ονόματα για να υπάρχει πρόοδος της δίκης».

Συνήγοροι των συγγενών έθεσαν αίτημα ασφάλειας για τη συνέχιση της δίκης, απειλώντας με αποχώρηση από τη διαδικασία, ενώ υπήρξε νέα διακοπή μετά από τις 11:00 χωρίς να ορίζεται ώρα επανέναρξης.

Νωρίτερα επικράτησε ένταση εντός της αίθουσας, με συγγενείς των θυμάτων να φωνάζουν προς κατηγορούμενους, όπως ο πρώην πρόεδρος του ΟΣΕ, Σπύρος Πατέρας.

Προσερχόμενος στην αίθουσα, ο Νίκος Πλακιάς ανέφερε πως «εγώ ήρθα σήμερα εδώ για να δικάσω. Και θα δικάσω».

Ο πρόεδρος του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων, Παύλος Ασλανίδης, μεταξύ άλλων, σημείωσε ότι πρόκειται για μια ιστορική δίκη, ενώ ευχαρίστησε τους πολίτες που διαδηλώνουν σήμερα έξω από τα δικαστήρια και συμπαραστέκονται στις οικογένειες, διεκδικώντας, όπως είπε, να αποδοθεί δικαιοσύνη.

Στο σημείο βρίσκονται ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις. Τουλάχιστον τρεις διμοιρίες έχουν σταθμεύσει κοντά στο Συνεδριακό Κέντρο όπου θα διεξαχθεί η δίκη, ενώ πολυάριθμη είναι και η παρουσία εκπροσώπων των μέσων ενημέρωσης.

Η διαδικασία

Ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Λάρισας προγραμματίζεται να βρεθούν 36 κατηγορούμενοι, με τους 33 εξ αυτών να παραπέμπονται σε βαθμό κακουργήματος.

Πρόκειται για στελέχη οργανισμών από όλο το φάσμα λειτουργίας του ελληνικού σιδηροδρόμου όπως ΟΣΕ, ΕΡΓΟΣΕ, ΡΑΣ, με τα αδικήματα να είναι το κακούργημα της επικίνδυνης παρέμβασης στη συγκοινωνία μέσων σταθερής τροχιάς με ενδεχόμενο δόλο με επικίνδυνες για την ασφάλεια της συγκοινωνίας πράξεις, από την οποία μπορούσε να προκύψει κοινός κίνδυνος για ξένα πράγματα και κίνδυνος για ανθρώπους, η οποία πράξη είχε ως αποτέλεσμα: α) τον θάνατο μεγάλου αριθμού ανθρώπων, β) τη βαριά σωματική βλάβη περισσότερων ανθρώπων και γ) τη σημαντική βλάβη σε εγκαταστάσεις κοινής ωφέλειας, τελεσθείσα και κατ’ εξακολούθηση και από κοινού και τα πλημμελήματα της ανθρωποκτονίας από αμέλεια κατά συρροή, της βαριάς σωματικής βλάβης από αμέλεια απο υπόχρεο κατα συρροή, της απλής σωματικής βλάβης από αμέλεια από υπόχρεο κατα συρροή και της παράβασης καθήκοντος.

Μεταξύ των κατηγορουμένων, είναι πρώην πρόεδροι και διοικητικά στελέχη του ΟΣΕ, της ΕΡΓΟΣΕ, της ΡΑΣ και της Hellenic Train, υπάλληλοι του Σιδηροδρομικού Σταθμού Λάρισας και υπηρεσιακά στελέχη του υπουργείου Μεταφορών.

Συνολικά οι μάρτυρες ξεπερνούν τους 350, με τουλάχιστον 230 όπως συγγενείς θυμάτων, επιζώντες, Δικηγορικούς Συλλόγους και Σωματεία να παρίστανται προς υποστήριξη της κατηγορίας. Να σημειωθεί πως όλο το υλικό της δικογραφίας μεταφέρθηκε την Παρασκευή από το Δικαστικό Μέγαρο Λάρισας στο Συνεδριακό Κέντρο.

Σύμφωνα με ενημέρωση του Εφετείου Λάρισας προς τον Δικηγορικό Σύλλογο Λάρισας, η προσέλευση στο Συνεδριακό Κέντρο του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, στο συγκρότημα, θα είναι δυνατή κατά τις ημέρες διεξαγωγής της δίκης από τις 8 το πρωί.