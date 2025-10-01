Τέμπη: Δεκτή από τον εισαγγελέα η αίτηση Ασλανίδη για εκταφή της σορού του γιου του

Δεκτή από την Εισαγγελέα Πρωτοδικών Λάρισας έγινε η αίτηση του Παύλου Ασλανίδη για την εκταφή της σορού του γιου του, ο οποίος σκοτώθηκε στη σιδηροδρομική τραγωδία των Τεμπών.

Η παραγγελία της εισαγγελέως, η οποία διαβιβάστηκε στην αστυνομία αφορά μόνο την ταυτοποίηση μέσω DNA της σορού και όχι τη διενέργεια βιοχημικών εξετάσεων, τις οποίες ζητούσε ο Π.Ασλανίδης.

Ανάλογη παραγγελία είχε δώσει η εισαγγελία Λάρισας και για την σορό του γιου του απεργού πείνας Πάνου Ρούτσι, ενώ με βάση τη διάταξη της προέδρου εφετών απορρίφθηκαν όλα τα αιτήματα για τη διενέργεια τοξικολογικών και άλλων εξετάσεων.