Μετά την απόφαση του Εφετείου Κακουργημάτων Λάρισας για την παράσταση των Δικηγορικών Συλλόγων προς υποστήριξη κατηγορίας στη δίκη για τα Τέμπη , η Συντονιστική Επιτροπή της Ολομέλειας των προέδρων εξέδωσε ανακοίνωση διαμαρτυρίας:

«Η σημερινή (σημ. 16/6) απόφαση του δικαστηρίου, με οριακή πλειοψηφία 2-1, μειοψηφούσης της Προέδρου και παρά την αντίθετη εισαγγελική πρόταση, είναι σεβαστή αλλά ταυτόχρονα και εσφαλμένη.

Έρχεται σε πλήρη αντίθεση με τη μέχρι σήμερα, κατά κανόνα, νομολογία των δικαστηρίων, με πιο πρόσφατη την αρ. 6/2026 απόφαση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου αλλά και με το γράμμα και το σκοπό της διάταξης του άρθρ. 90, περ. ζ΄του Κώδικα Δικηγόρων, που προβλέπει ρητά ότι, για κάθε ζήτημα εθνικού, κοινωνικού, πολιτισμικού ή οικονομικού ενδιαφέροντος, οι Δικηγορικοί Σύλλογοι μπορούν να υποβάλλουν δήλωση παράστασης πολιτικής αγωγής ενώπιον κάθε ποινικού δικαστηρίου, οποιουδήποτε βαθμού δικαιοδοσίας στην Ελλάδα, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς και σε οποιονδήποτε διεθνές δικαστήριο».

Στην ανακοίνωση επιπλέον αναφέρεται: «Η Συντονιστική Επιτροπή θεωρεί ότι το δικηγορικό σώμα με τις παρεμβάσεις του και τη συμμετοχή του, συνέβαλε ουσιωδώς στη διερεύνηση της υπόθεσης και στην πρόοδο της δίκης και θα συνεχίσει να συμβάλλει με κάθε τρόπο.

Το δικηγορικό σώμα, στο πλαίσιο του θεσμικού του ρόλου και των αρμοδιοτήτων του, θα συνεχίσει να είναι παρόν στα μείζονα εθνικά και κοινωνικά ζητήματα και θα προασπίζεται σταθερά και αταλάντευτα το Κράτος Δικαίου».