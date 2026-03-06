Τέλος η διένεξη Δήμου Σιθωνίας-Porto Carras

Mια ιστορική απόφαση έλαβε το δημοτικό συμβούλιο του Δήμου Σιθωνίας.

Με ανακοίνωσή του ο δήμαρχος Γιάννης Μαλλίνης γνωστοποίησε την απόφαση που βάζει τέλος στην διένεξη του Δήμου με το ξενοδοχείο Porto Carras που είχε τοποθετήσει βρόγχο στη λειτουργία του δήμου. Ο δήμαρχος κάνει λόγο για μια δύσκολη αλλά αναγκαία απόφαση και εξήγησε το πλαίσιο:

«Η διοίκηση αυτή των 25 μηνών βρέθηκε αντιμέτωπη με χρέη αποτυπωμενα σε χαρτιά δικαστηρίων, αμετάκλητων δικαστικών αποφάσεων.

Το δίλημμα ήταν ξεκάθαρο:

είτε θα αφήναμε την υπόθεση να συνεχιστεί, με το χρέος να εκτοξεύεται στα 13.000.000 ευρώ , οδηγώντας τον Δήμο σε εποπτεία σύμφωνα με την ΚΥΑ και τις προσαυξήσεις να αυξάνονται συνεχώς, είτε θα παίρναμε την ευθύνη να δώσουμε οριστική λύση και να προχωρήσουμε μπροστά.

Επιλέξαμε τον δρόμο της ευθύνης.

Με τη λύση αυτή:

Κλείνει μια υπόθεση που απασχολεί τον Δήμο εδώ και πολλά χρόνια

Αποφεύγονται νέες δικαστικές διαδικασίες και επιπλέον οικονομικές επιβαρύνσεις

Διασφαλίζεται η οικονομική σταθερότητα του Δήμου».

Ο Δήμος Σιθωνίας βάσει και αμετάκλητων δικαστικών αποφάσεων είχε χρέος περίπου 8 εκ. Ευρώ προς την εταιρεία που διαχειρίζεται το ξενοδοχείο για τέλη (2001-2019). Η συμφωνία αφορά αποπληρωμή του κεφαλαίου των 4.5 εκ. Ευρώ σε 19 έτη με ετήσιες δόσεις των 200 χιλ. Ευρώ.