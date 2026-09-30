Τέλος εποχής μετά από 23 χρόνια στο Ιράκ: Αποχώρησαν και οι τελευταίοι Αμερικανοί στρατιώτες

Οι τελευταίοι Αμερικανοί στρατιώτες εγκατέλειψαν το Ιράκ, κλείνοντας έναν στρατιωτικό κύκλο που άρχισε με την εισβολή του 2003, διακόπηκε το 2011 και άνοιξε ξανά το 2014, όταν η προέλαση του ISIS ανάγκασε τη Βαγδάτη να ζητήσει την επιστροφή αμερικανικών δυνάμεων.

Το Πεντάγωνο ανακοίνωσε ότι ολοκληρώθηκε η αποχώρηση από τη βάση στο Ιρμπίλ, τερματίζοντας επίσημα τη 12ετή αποστολή κατά του ISIS. Ο εκπρόσωπος του αμερικανικού υπουργείου Άμυνας Sean Parnell δήλωσε ότι η εκστρατεία πέτυχε να εξουδετερώσει το ISIS ως οργανωμένη στρατιωτική απειλή και ότι η ασφάλεια περνά πλέον σε μια περισσότερο ιρακινή και διμερή βάση. Οι ΗΠΑ θα συνεχίσουν περιορισμένη εκπαίδευση και παροχή πληροφοριών προς τις ιρακινές δυνάμεις.

Το μεγάλο ερώτημα αφορά την επόμενη ημέρα

Σύμφωνα με το Associated Press, η κυβέρνηση της Βαγδάτης είχε αρχικά συνδέσει την αμερικανική αποχώρηση με τον αφοπλισμό των μη κρατικών ενόπλων οργανώσεων. Η προθεσμία αυτή μεταφέρθηκε πλέον για τον Ιούνιο του 2027, καθώς οι ισχυρότερες φιλοϊρανικές πολιτοφυλακές, μεταξύ τους η Kataib Hezbollah και η Harakat al-Nujaba, δεν έχουν αποδεχθεί την παράδοση των όπλων τους.

Για την Τεχεράνη, η αποχώρηση αμερικανικών στρατευμάτων ικανοποιεί έναν μακροχρόνιο στρατηγικό στόχο. Τα δίκτυα πολιτικής και στρατιωτικής επιρροής του Ιράν μέσα στο Ιράκ παραμένουν στη θέση τους, ενώ οι φιλοϊρανικές πολιτοφυλακές έχουν αποκτήσει σημαντική στρατιωτική και πολιτική ισχύ τα τελευταία χρόνια. Το Atlantic Council σημειώνει ότι η αποχώρηση αλλάζει τη μορφή της αμερικανικής επιρροής χωρίς να εξαφανίζει την ανάγκη αμερικανικής παρουσίας μέσω διπλωματίας, οικονομίας και συνεργασίας ασφαλείας.

Ιδιαίτερη ανησυχία υπάρχει στο Ιρακινό Κουρδιστάν. Η αποχώρηση συνοδεύεται από την απομάκρυνση αμερικανικών συστημάτων αεράμυνας από την περιοχή. Το υπουργείο Πεσμεργκά της περιφερειακής κυβέρνησης αναφέρει ότι το Κουρδιστάν έχει δεχθεί περισσότερες από 1.000 επιθέσεις με drones και βαλλιστικούς πυραύλους κατά τη διάρκεια της πρόσφατης σύγκρουσης ΗΠΑ και Ιράν. Κούρδοι αξιωματούχοι φοβούνται ότι η απουσία αμερικανικής αεράμυνας θα αφήσει ενεργειακές, στρατιωτικές και κυβερνητικές εγκαταστάσεις περισσότερο εκτεθειμένες.

Υπάρχει και η απειλή του ISIS. Η οργάνωση δεν διαθέτει πλέον την εδαφική ισχύ που είχε όταν κατέλαβε σχεδόν το ένα τρίτο του Ιράκ το 2014, όμως εξακολουθεί να διατηρεί διάσπαρτους πυρήνες. Το τέλος της Operation Inherent Resolve μεταφέρει πλέον το κύριο βάρος παρακολούθησης και καταστολής στις ιρακινές δυνάμεις ασφαλείας.

Το Atlantic Council προειδοποιεί ότι η στρατιωτική αποχώρηση δεν πρέπει να εξελιχθεί σε συνολική αμερικανική αποδέσμευση. Οι Victoria J. Taylor και Alina L. Romanowski υποστηρίζουν ότι οι ΗΠΑ εξακολουθούν να έχουν στρατηγικό συμφέρον σε ένα Ιράκ που δεν θα εξαρτάται πλήρως από την Τεχεράνη και δεν θα επιτρέψει την επανεμφάνιση του ISIS. Προτείνουν μικρότερο αλλά σταθερό αποτύπωμα μέσω συμβούλων ασφαλείας, ισχυρής διπλωματικής παρουσίας και αμερικανικών επενδύσεων.

Η 30ή Σεπτεμβρίου κλείνει έτσι μια μακρά περίοδο αμερικανικής στρατιωτικής παρουσίας. Δεν κλείνει όμως τον αγώνα για επιρροή στο Ιράκ.