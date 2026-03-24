Τέλος εποχής για τα παλιά ΙΧ στην Ελλάδα; Η Ευρώπη επιστρέφει με νέο σχέδιο σοκ

Η αρχική πρόταση για ετήσιο ΚΤΕΟ σε αυτοκίνητα άνω των 10 ετών απορρίφθηκε σε πρώτη φάση από τα κράτη-μέλη, όμως δεν αποσύρθηκε. Αντίθετα, επανήλθε μέσα από το συνολικό πακέτο αλλαγών για την οδική ασφάλεια, τις εκπομπές και τον πλήρη ψηφιακό φάκελο κάθε οχήματος. Εκεί βρίσκεται πλέον και το πραγματικό παιχνίδι.

Το νέο πλαίσιο δεν περιορίζεται στη συχνότητα των ελέγχων. Δημιουργεί ένα περιβάλλον συνεχούς παρακολούθησης του αυτοκινήτου. Καταγραφή χιλιομέτρων όχι μόνο στα ΚΤΕΟ αλλά και στα συνεργεία. Διασταύρωση στοιχείων μεταξύ χωρών. Ψηφιακό ιστορικό που ακολουθεί το όχημα σε όλη του τη ζωή. Και φυσικά, αυστηρότεροι έλεγχοι ρύπων και φθορών.

Με απλά λόγια, το «παλιό αυτοκίνητο που τη βγάζει φτηνά» αρχίζει να γίνεται παρελθόν.

Η Ελλάδα βρίσκεται στο πιο δύσκολο σημείο αυτής της μετάβασης. Διαθέτει έναν από τους πιο γερασμένους στόλους στην Ευρώπη, με μέση ηλικία που ξεπερνά τα 17-18 χρόνια. Αυτό σημαίνει ότι οποιαδήποτε ευρωπαϊκή απόφαση για αυστηρότερους ελέγχους θα χτυπήσει άμεσα ένα τεράστιο μέρος των οδηγών.

Και ενώ σε ευρωπαϊκό επίπεδο η μάχη συνεχίζεται, στην Ελλάδα ήδη μπαίνουν οι βάσεις. Το νέο νομοθετικό πλαίσιο για την Κάρτα Καυσαερίων ενισχύει τον ρόλο ΚΤΕΟ και συνεργείων και ανοίγει τον δρόμο για πιο στενή παρακολούθηση των οχημάτων. Δεν είναι η τελική αλλαγή, είναι όμως η αρχή.

Το κρίσιμο στοιχείο είναι ότι η Ευρώπη δεν εγκαταλείπει τον στόχο για πιο συχνούς ελέγχους στα παλιά ΙΧ. Αντίθετα, τον επαναφέρει με διαφορετική μορφή, ενσωματώνοντάς τον σε ένα μεγαλύτερο σύστημα ελέγχου που δύσκολα θα απορριφθεί συνολικά.

Και αυτό σημαίνει ένα πράγμα: η πίεση θα επιστρέψει.

Αν τελικά περάσει το νέο πλαίσιο, οι ιδιοκτήτες παλιών αυτοκινήτων θα βρεθούν αντιμέτωποι με περισσότερα ΚΤΕΟ, περισσότερους ελέγχους, αυξημένο κόστος συντήρησης και λιγότερα περιθώρια «χαλαρής» χρήσης. Το αυτοκίνητο θα παρακολουθείται ουσιαστικά σε όλη τη διάρκεια ζωής του.

Το μήνυμα από τις Βρυξέλλες είναι ότι η εποχή της χαλαρής αντιμετώπισης των παλαιών οχημάτων τελειώνει. Μπορεί το πρώτο κύμα να μη νομοθετήθηκε όπως ακριβώς το ήθελε η Κομισιόν, όμως η πίεση παραμένει και οι περισσότερες χώρες θα βρεθούν αργά ή γρήγορα μπροστά στην ίδια κατεύθυνση: περισσότερους ελέγχους, αυστηρότερη παρακολούθηση και μεγαλύτερη ευθύνη συντήρησης για όποιο αυτοκίνητο συνεχίζει να κυκλοφορεί σε μεγάλη ηλικία. Αυτό δεν είναι ακόμη τελικός νόμος για όλη την Ευρώπη, είναι όμως μια πολύ ισχυρή προειδοποίηση για το τι έρχεται.