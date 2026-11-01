Τελικά με ποιους μιλάει ο ΣΥΡΙΖΑ Π.Σ. ;

Του: Σταύρου Αλχατζίδη

Μέσα στην εβδομάδα που πέρασε ο ΣΥΡΙΖΑ Π.Σ. βρέθηκε στο επίκεντρο των συνεργασιών. Δημοσιεύματα ήθελαν την “Κουμουνδούρου” να συζητάει με το ΠΑΣΟΚ, αλλά και την Νέα Αριστερά. Το κόμμα πάντως επιμένει πως δεν εγκαταλείπει την προσπάθεια για την ευρύτερη συσπείρωση των προοδευτικών δυνάμεων και όπως προσθέτει με νόημα “κανείς δεν μπορεί μόνος να αντιμετωπίσει τον Κυριάκο Μητσοτάκη και την Νέα Δημοκρατία”.

Στον ΣΥΡΙΖΑ Π.Σ. έχουν αποφασίσει να τεντώσουν το σκοινί των συνεργασιών μέχρι να σπάσει. Μία στρατηγική που στόχο έχει να εμφανιστεί ως το κόμμα. ότι έχει αναλάβει τον πρωταγωνιστικό ρόλο στο επίπεδο της συνεννόησης. Μία προσπάθεια που προς το παρών δεν έχει αποδώσει, πλην όμως δημιουργεί θετικό αντίκτυπο στον “χώρο”. Αν αυτό μεταφραστεί και σε ψήφους ακόμη καλύτερα. Παράλληλα το βράδυ των εκλογών και αν δεν υπάρξουν εκπλήξεις θα μπορεί να μιλάει για το λάθος των άλλων παρατάξεων.

Και μία απαραίτητη σημείωση. Το επόμενο χρονικό διάστημα θα παραιτηθεί του βουλευτικού αξιώματος ο Νάσος Ηλιόπουλος. Θα τον διαδεχθεί Ο Νίκος Βούτσης, ο οποίος θα επιστρέψει στη Βουλή έπειτα από απουσία τριών ετών. Ωστόσο ο πρώην πρόεδρος της Βουλής διαθέτει την ικανότητα, την πειθώ και το ειδικό βάρος, ώστε να συμβιβάσει τις διαφορές μεταξύ Νέας Αριστεράς και ΣΥΡΙΖΑ Π.Σ. Και να αποτελέσει τον καταλύτη προκειμένου οι δύο πλευρές να βρεθούν σε ένα κοινό ψηφοδέλτιο. Και στην προσπάθεια του αυτή θα διαθέτει και την στήριξη κάποιων “παλιών” όπως ο Νίκος Φίλης, η Πέτη Πέρκα, η Σία Αναγνωστοπούλου.

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