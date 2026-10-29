Τελικά αποτελέσματα στο Ισραήλ: 53 έδρες το μπλοκ Νετανιάχου, 48 της αντιπολίτευσης, 19 τα αραβικά κόμματα

Με καταμετρημένο το 100% των ψήφων στις βουλευτικές εκλογές του Ισραήλ, το μπλοκ του Μπενιαμίν Νετανιάχου εξασφαλίζει 53 έδρες, έναντι 48 εδρών για το αντίπαλο μπλοκ, ενώ τα αραβικά κόμματα συγκεντρώνουν συνολικά 19 έδρες.

Ωστόσο, κανένα από τα δύο μπλοκ δεν συγκεντρώνει την απαιτούμενη πλειοψηφία των 61 εδρών χωρίς τη στήριξη των αραβικών κομμάτων, τα οποία εξασφάλισαν συνολικά 19 έδρες, αριθμό-ρεκόρ.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τα τελικά αποτελέσματα για την 26η Κνέσετ:

το Λικούντ εξασφαλίζει 27 έδρες,

το Γιασάρ του Γκάντι Άιζενκοτ 21 έδρες.

το Μπ’Γιαχάντ 12 έδρες.

Η Κοινή Λίστα με 11 έδρες,

οι Δημοκράτες με 8 έδρες.

το Ραάμ με 8 έδρες το καθένα,

το Ισραέλ Μπεϊτένου με 7 έδρες.

Η Εβραϊκή Δύναμη με 7 έδρες.

ο Ενωμένος Ιουδαϊσμός της Τορά με 7 έδρες.

το Σας 6 έδρες,

ο συνασπισμός Θρησκευτικός Σιωνισμός – Ζεχούτ 6 έδρες.

Ισραήλ: Εντατικές διαβουλεύσεις στην αντιπολίτευση για κυβέρνηση – Συνάντηση Άιζενκοτ με Γκολάν

Σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη φάση εισέρχονται οι πολιτικές διεργασίες στο Ισραήλ, καθώς οι δυνάμεις της αντιπολίτευσης επιταχύνουν τις μεταξύ τους επαφές, αναζητώντας κοινό βηματισμό για τον σχηματισμό νέας κυβέρνησης. Στο επίκεντρο βρίσκεται ο Γκάντι Άιζενκοτ, ο οποίος αναδεικνύεται σε καθοριστικό παράγοντα των μετεκλογικών εξελίξεων, την ώρα που εντείνονται οι πιέσεις προς τον Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Νέο κύκλο πολιτικών διαβουλεύσεων σηματοδότησε η συνάντηση του προέδρου των Δημοκρατών, Γιαΐρ Γκολάν, με τον επικεφαλής του κόμματος Γιασάρ, Γκάντι Άιζενκοτ, που αναδείχθηκε δέυτερο κόμμα σε ψήφους.

Η επαφή πραγματοποιήθηκε λίγες ώρες μετά τη συνάντηση του Γκολάν με τον Γιαΐρ Λαπίντ, δεύτερο στην ιεραρχία του κόμματος Μπ’Γιαχάντ, επιβεβαιώνοντας την προσπάθεια ενίσχυσης του συντονισμού μεταξύ των πολιτικών δυνάμεων που επιδιώκουν την αλλαγή διακυβέρνησης.

Με ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, ο Γκολάν υπογράμμισε τη σημασία της συνεργασίας με τον Άιζενκοτ, συνδέοντας την πολιτική συγκυρία με την πολυετή εμπειρία τους στον τομέα της εθνικής ασφάλειας.

«Και οι δύο αφιερώσαμε πολλά χρόνια στην ασφάλεια του Ισραήλ και γνωρίζουμε πολύ καλά το μέγεθος της ευθύνης που έχουμε πλέον επωμιστεί. Διακυβεύεται η σωτηρία του Ισραήλ», ανέφερε χαρακτηριστικά. «Είμαστε συνοδοιπόροι σε αυτή την προσπάθεια και μοιραζόμαστε τη δέσμευση να διασφαλίσουμε ένα καλύτερο μέλλον για το Ισραήλ», πρόσθεσε.

Στο προσκήνιο η εντολή σχηματισμού κυβέρνησης

Σύμφωνα με τα ισραηλινά ΜΜΕ, ο Γκάντι Άιζενκοτ εμφανίζεται ως πιθανός πρώτος αποδέκτης της εντολής σχηματισμού κυβέρνησης, με το ενδεχόμενο εξασφάλισης στήριξης από αραβικά κόμματα να παραμένει ανοιχτό.

Την ίδια στιγμή, ο Μπενιαμίν Νετανιάχου φέρεται να εξετάζει προσεκτικά τους πολιτικούς συσχετισμούς, αποφεύγοντας, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, να αναλάβει πρώτος την πρωτοβουλία σχηματισμού κυβέρνησης. Μια ενδεχόμενη αποτυχία του εκτιμάται ότι θα μπορούσε να ενισχύσει τη συσπείρωση των αντιπολιτευόμενων δυνάμεων.