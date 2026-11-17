Στη διάθεση των ιδιοκτητών αυτοκινήτων και μοτοσικλετών βρίσκονται πλέον τα ειδοποιητήρια για τα τέλη κυκλοφορίας του 2027 μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας myCAR της ΑΑΔΕ, με την προθεσμία για την εμπρόθεσμη καταβολή τους να εκπνέει στις 31 Δεκεμβρίου 2026. Όσοι φορολογούμενοι δεν τακτοποιήσουν την οφειλή τους εντός του τρέχοντος έτους θα βρεθούν αντιμέτωποι με κλιμακωτά πρόστιμα, τα οποία ξεκινούν από το 25% και φτάνουν έως και τον διπλασιασμό του αρχικού ποσού.

Η ανάκτηση του ειδοποιητηρίου πραγματοποιείται ψηφιακά με δύο εναλλακτικούς τρόπους, ανάλογα με την επιλογή του πολίτη. Στην πρώτη περίπτωση, οι ενδιαφερόμενοι εισέρχονται στην εφαρμογή myCAR με τους προσωπικούς τους κωδικούς TAXISnet, επιλέγουν την ενότητα των τελών κυκλοφορίας και το έτος 2027, ώστε να αποθηκεύσουν ή να εκτυπώσουν το έγγραφο. Παράλληλα, η ΑΑΔΕ διατηρεί ενεργή την ειδική υπηρεσία έκδοσης τελών χωρίς κωδικούς TAXISnet, όπου αρκεί η συμπλήρωση του ΑΦΜ που αναγράφεται στην άδεια κυκλοφορίας, του αριθμού κυκλοφορίας του οχήματος και του έτους 2027. Η εξόφληση γίνεται με τη χρήση του κωδικού πληρωμής RF μέσω e-banking, ΑΤΜ, τραπεζικών καταστημάτων ή των ΕΛΤΑ, ενώ συνιστάται η φύλαξη του σχετικού αποδεικτικού.

Σύμφωνα με το ισχύον πλαίσιο, η εκπρόθεσμη πληρωμή επιφέρει πρόσθετες επιβαρύνσεις που κλιμακώνονται ανάλογα με τον μήνα καταβολής για τα επιβατικά Ι.Χ. και τις ιδιωτικής χρήσης μοτοσικλέτες. Συγκεκριμένα, για πληρωμές έως τις 31 Ιανουαρίου 2027 επιβάλλεται πρόστιμο 25% επί της αξίας των τελών, εντός του Φεβρουαρίου 2027 η προσαύξηση ανέρχεται στο 50%, ενώ από την 1η Μαρτίου 2027 —όπως και σε περιπτώσεις μη καταβολής ή μερικής εξόφλησης— το πρόστιμο ισούται με το 100% των τελών. Ενδεικτικά, για τέλη ύψους 200 ευρώ, η συνολική οφειλή διαμορφώνεται στα 250 ευρώ τον Ιανουάριο, στα 300 ευρώ τον Φεβρουάριο και στα 400 ευρώ από τον Μάρτιο και έπειτα, ενώ σε κάθε περίπτωση το κατώτατο όριο προστίμου ορίζεται στα 30 ευρώ, με διαφοροποιήσεις να ισχύουν για ορισμένες άλλες κατηγορίες οχημάτων.

Όσον αφορά τον τρόπο υπολογισμού των ποσών που εμφανίζονται στα ειδοποιητήρια, καθοριστικό κριτήριο παραμένει η ημερομηνία πρώτης ταξινόμησης του οχήματος. Για τα επιβατικά Ι.Χ. που ταξινομήθηκαν έως και τις 31 Οκτωβρίου 2010, η χρέωση προκύπτει από τον κυβισμό του κινητήρα και το έτος πρώτης κυκλοφορίας, ενώ για όσα ταξινομήθηκαν από την 1η Νοεμβρίου 2010 και μετά, τα τέλη καθορίζονται βάσει των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα (CO₂) σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα κλίμακα.

Τέλος, οι ιδιοκτήτες που δεν σκοπεύουν να κυκλοφορήσουν το όχημά τους το 2027 μπορούν να αποφύγουν την καταβολή των τελών θέτοντάς το σε ψηφιακή ακινησία μέσω του myCAR, χωρίς να απαιτείται επίσκεψη στην εφορία. Η δήλωση ακινησίας πρέπει να ολοκληρωθεί υποχρεωτικά έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026 και το όχημα απαγορεύεται να κινείται, παραμένοντας στον δηλωμένο χώρο στάθμευσης. Σε περίπτωση που ο κάτοχος θελήσει να το επαναφέρει στην κυκλοφορία, έχει τη δυνατότητα ψηφιακής άρσης της ακινησίας εφόσον πληροί τις νόμιμες προϋποθέσεις, όπως η ενεργή ασφαλιστική κάλυψη και η πληρωμή των αναλογούντων τελών, ενώ μέσω της ίδιας πλατφόρμας παρέχεται και η δυνατότητα ελέγχου παλαιότερων οφειλών ή έκδοσης βεβαίωσης μη οφειλής.