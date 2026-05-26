Τελευταίο «αντίο» για τον Παρασκευά Άντζα – Βαρύ κλίμα σε πρώην συμπαίκτες του που πήγαν στη Δράμα

Σε κλίμα οδύνης τελέστηκε η κηδεία του Παρασκευά Άντζα στο Μοναστηράκι Δράμας, όπου οικογένεια, συγγενείς και φίλοι έδωσαν το παρών στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου για το τελευταίο αντίο.

Ο παλαίμαχος ποδοσφαιριστής έφυγε από την ζωή σε ηλικία 49 ετών, έπειτα από πολυετή μάχη με την Πλάγια Μυατροφική Σκλήρυνση (ALS).

Το παρών στην κηδεία έδωσαν πρώην συμπαίκτες του στον Ολυμπιακό, την Ξάνθη και την Εθνική Ελλάδας, όπως ο Γρηγόρης Γεωργάτος, ο Νέρι Καστίγιο, ο Σπύρος Βάλλας, ο Πρέντραγκ Τζόρτζεβιτς, ο Βασίλης Τοροσίδης, ο Δημήτρης Σιόβας, ο Αβραάμ Παπαδόπουλος, ο Χρήστος Πατσατζόγλου και άλλοι.

Όπως αναφέρει ο proinos-typos.gr, από νωρίς, το σημείο έχει κατακλυστεί από στεφάνια στη μνήμη του.

Το αποτύπωμα που άφησε στα γήπεδα και στις καρδιές των φιλάθλων είναι ανεξίτηλο. Από νωρίς, το σημείο έχει κατακλυστεί από στεφάνια στη μνήμη του, τιμώντας την προσφορά και το ήθος του.

Ο πρόεδρος της ΠΑΕ Ολυμπιακός κ. Βαγγέλης Μαρινάκης και η διοίκηση των «ερυθρολεύκων» απέστειλαν στεφάνια, εκφράζοντας τη βαθιά τους οδύνη για την απώλεια ενός μέλους της μεγάλης οικογένειας του Ολυμπιακού.

Επίσης, μεταξύ άλλων, στεφάνια απέστειλαν, ο Σύνδεσμος Βετεράνων Ποδοσφαιριστών Ολυμπιακού, η Θύρα 7 και οι Παλαίμαχοι της Δόξας Δράμας.

Στιγμιότυπα από την κηδεία του Παρασκευά Άντζα / Eurokinissi

