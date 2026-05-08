Τελευταία ημέρα σήμερα Παρασκευή των πληρωμών σε δικαιούχους του e-ΕΦΚΑ και της ΔΥΠΑ

Ολοκληρώνεται σήμερα Παρασκευή 8 Μάϊου, η κατάθεση στους τραπεζικούς λογαριασμούς 107.160 δικαιούχων, που ξεκίνησε από τη Δευτέρα 4/5/2026, του χρηματικού ποσού των 91.703.000 ευρώ, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e-ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ).
Ειδικότερα, όπως είχε ανακοινώσει για τη διαδικασία των πληρωμών το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, οι ρυθμοί καταβολής των ποσών ήταν
Από τον e-ΕΦΚΑ:
- Στις 7 Μαΐου καταβλήθηκαν 14.703.000 ευρώ σε 30.710 δικαιούχους για παροχές σε χρήμα.
- Από τις 4 Μαΐου έως τις 8 Μαΐου θα καταβληθούν 22.000.000 ευρώ σε 950 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων εφάπαξ.
Από την ΔΥΠΑ θα γίνουν οι εξής καταβολές:
- 24.000.000 ευρώ σε 40.000 δικαιούχους για καταβολή επιδομάτων ανεργίας και λοιπών επιδομάτων.
- 13.000.000 ευρώ σε 18.500 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.
- 18.000.000 ευρώ σε 17.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης