Tην Τετάρτη 11 Νοεμβρίου, πραγματοποιήθηκε στη Λέσχη Αξιωματικών Θεσσαλονίκης, η εκδήλωση αποφοίτησης της τρίτης τάξης του προγράμματος Thessaloniki Future Leaders Lab. Η πρωτοβουλία, η οποία τελεί υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, ξεκίνησε το 2024 και απευθύνεται σε φοιτητές των Πανεπιστημίων της πόλης της Θεσσαλονίκης, αποσκοπώντας στη δημιουργία ενός δικτύου μάθησης που συνδέει τους φοιτητές με τις εταιρίες που υποστηρίζουν το πρόγραμμα και τα στελέχη των οργανισμών, προσφέροντας στους αυριανούς ηγέτες, τη δυνατότητα να συνδέσουν τη θεωρητική γνώση με πρακτικές από τον κόσμο των επιχειρήσεων και προσωπικές εμπειρίες από τα στελέχη των οργανισμών. Την φετινή τάξη του Προγράμματος υποστήριξαν η Eurobank, η ΕΛΒΙΑΛ, η ΕΛΒΑΛ-ΧΑΛΚΟΡ, ο ΤΙΤΑΝ, η OTS, η ΔΕΗ και η ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΩΡΓΑΚΗ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ.

H πρωτοβουλία αποσκοπεί στην ενδυνάμωση των φοιτητών με οριζόντιες δεξιότητες τις οποίες θα μπορέσουν να αξιοποιήσουν τόσο στην ακαδημαϊκή όσο και στην επαγγελματική τους ζωή, καθώς και ευκαιρίες δικτύωσης και συν δημιουργίας της γνώσης.

Το πρόγραμμα εστιάζει σε τέσσερις θεματικούς πυλώνες, την Ηγεσία, τη Βιώσιμη Ανάπτυξη, την Καινοτομία και την Επιχειρηματική Σκέψη, οι οποίοι προσεγγίζονται με διαθεματικούς τρόπους, συνθέτοντας διαφορετικά πεδία γνώσης και διαφορετικούς τομείς επιχειρηματικής δραστηριότητας. Για πρώτη φορά φέτος, στο πλαίσιο του προγράμματος, διοργανώθηκε ημερίδα καριέρας κατά τη διάρκεια της οποίας οι Future Leaders γνωρίστηκαν με τα στελέχη προσέλκυσης ταλέντων των οργανισμών που στηρίζουν το πρόγραμμα, έκαναν σύντομες συνεντεύξεις και συζήτησαν για τις τάσεις στην αγορά εργασίας και τους τρόπους που διαφοροποιούνται ανά τομέα δραστηριότητας αλλά και σε σχέση με την ακαδημαϊκή εξειδίκευση των φοιτητών.

Κατά τη διάρκεια της φετινής αποφοίτησης, οι ομάδες των φοιτητών, μἐσα από ένα καινοτόμο συνδυασμό της τεχνητής νοημοσύνης ως εργαλείο και της δικής τους εμπειρία από την γνωριμία με τις εταιρίες και τα στελέχη, τους ως κινητήριο δύναμη και πηγή έμπνευσης, παρουσίασαν σύντομα documentaries με θέμα το DNA των εταιριών που στηρίζουν το πρόγραμμα, ενώ οι εκπρόσωποι των εταιριών μοιράστηκαν με το κοινό τις εντυπώσεις τους από τη γνωριμία με τους Future Leaders της πόλης. Για πρώτη φορά φέτος, ομάδα φοιτητών ανέλαβε την πρωτοβουλία να ετοιμάσει documentary για το παράκτιο δυτικό μέτωπο της Θεσσαλονίκης, το οποίο επισκέπτονται κάθε χρόνο οι φοιτητές με τον Αντιπεριφερειάρχη Κώστα Γιουτίκα.

Κώστας Αξαρλόγλου

Καθηγητής Στρατηγικής και Διεθνών Επιχειρηματικών Σχέσεων στο Alba Δρ. Χριστίνα Γεωργάκη

Ιδρύτρια και Managing Partner της Δικηγορικής Εταιρίας Γεωργάκη και Συνεργάτες Κώστας Γιουτίκας

Αντιπεριφερειάρχης Θεσσαλονίκης

Η εκδήλωση περιλάμβανε πάνελ συζήτησης με θέμα το Mentoring, με συντονιστή τον Καθηγητή Κώστα Αξαρλόγλου, και συνομιλητές την Δρ. Χριστίνα Γεωργάκη, Ιδρύτρια και Managing Partner της Δικηγορικής Εταιρίας Γεωργάκη και Συνεργάτες, την Κατερίνα Λάλου, Head of Bancassurance Training, Business Development & Sales στη Eurobank, τον Δρ Φίλιππο Κουνιάκη, Ψυχίατρο, συνιδρυτή του Ινστιτούτου Ψυχικής Υγείας EGO IDEAL και τον Μιχάλη Μηλιόπουλο, συγγραφέα του βιβλίου ‘’ο Μέντορας’’, το οποίο αξιοποιεί την Οδύσσεια για να φωτίσει σύγχρονα διλήμματα ευθύνης, κρίσης και ανθρώπινης ωρίμανσης στον κόσμο των σύγχρονων οργανισμών.