Τελετή αφής στο Παναθηναϊκό Στάδιο για τους Θερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες Νέων 2026

Στο Παναθηναϊκό Στάδιο πραγματοποιήθηκε η τελετή αφής της φλόγας για τους Θερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες Νέων 2026 παρουσία εκπροσώπων της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής και νεαρών αθλητών.
Η ηθοποιός Κατερίνα Μισιχρόνη, στον ρόλο της Υψηλής Ιέρειας, άναψε τη δάδα από τον βωμό, ακολουθώντας το παραδοσιακό τελετουργικό που συνοδεύει όλες τις ελληνικές τελετές αφής.
Με την αφή στο Καλλιμάρμαρο ξεκινά το ταξίδι της φλόγας προς τη Σενεγάλη, την πρώτη αφρικανική χώρα που θα φιλοξενήσει Ολυμπιακή διοργάνωση.
Η φλόγα θα μεταφερθεί στο Dakar για σειρά εκδηλώσεων πριν από την έναρξη των Αγώνων το φθινόπωρο του 2026.