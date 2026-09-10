Τελετή αφής στο Παναθηναϊκό Στάδιο για τους Θερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες Νέων 2026

Στο Παναθηναϊκό Στάδιο πραγματοποιήθηκε η τελετή αφής της φλόγας για τους Θερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες Νέων 2026 παρουσία εκπροσώπων της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής και νεαρών αθλητών.

Η ηθοποιός Κατερίνα Μισιχρόνη, στον ρόλο της Υψηλής Ιέρειας, άναψε τη δάδα από τον βωμό, ακολουθώντας το παραδοσιακό τελετουργικό που συνοδεύει όλες τις ελληνικές τελετές αφής.

AP Photo/Petros Giannakouris

Με την αφή στο Καλλιμάρμαρο ξεκινά το ταξίδι της φλόγας προς τη Σενεγάλη, την πρώτη αφρικανική χώρα που θα φιλοξενήσει Ολυμπιακή διοργάνωση.

AP Photo/Petros Giannakouris

Η φλόγα θα μεταφερθεί στο Dakar για σειρά εκδηλώσεων πριν από την έναρξη των Αγώνων το φθινόπωρο του 2026.