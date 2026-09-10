ΕΛΛΑΔΑ

Τελετή αφής στο Παναθηναϊκό Στάδιο για τους Θερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες Νέων 2026

από Team MyPortal.gr
Δημοσιεύθηκε από Team MyPortal.gr
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Στο Παναθηναϊκό Στάδιο πραγματοποιήθηκε η τελετή αφής της φλόγας για τους Θερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες Νέων 2026 παρουσία εκπροσώπων της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής και νεαρών αθλητών.

Η ηθοποιός Κατερίνα Μισιχρόνη, στον ρόλο της Υψηλής Ιέρειας, άναψε τη δάδα από τον βωμό, ακολουθώντας το παραδοσιακό τελετουργικό που συνοδεύει όλες τις ελληνικές τελετές αφής.

Τελετή αφής στο Παναθηναϊκό Στάδιο για τους Θερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες Νέων 2026
AP Photo/Petros Giannakouris

Με την αφή στο Καλλιμάρμαρο ξεκινά το ταξίδι της φλόγας προς τη Σενεγάλη, την πρώτη αφρικανική χώρα που θα φιλοξενήσει Ολυμπιακή διοργάνωση.

Τελετή αφής στο Παναθηναϊκό Στάδιο για τους Θερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες Νέων 2026
AP Photo/Petros Giannakouris

Η φλόγα θα μεταφερθεί στο Dakar για σειρά εκδηλώσεων πριν από την έναρξη των Αγώνων το φθινόπωρο του 2026.

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