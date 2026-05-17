Τελεσίγραφο Τραμπ στο Ιράν: «Ο χρόνος μετράει αντίστροφα»

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε το Ιράν ότι «ο χρόνος μετράει αντίστροφα», καθώς οι διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου βρίσκονται σε αδιέξοδο.

«Καλό θα ήταν να κινηθούν, ΓΡΗΓΟΡΑ, αλλιώς δεν θα μείνει τίποτα από αυτούς», έγραψε στην πλατφόρμα Truth Social και πρόσθεσε: «Ο ΧΡΟΝΟΣ ΕΙΝΑΙ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ!»

Το μήνυμα ήρθε την ώρα που ο Αμερικανός πρόεδρος επρόκειτο να συνομιλήσει με τον πρωθυπουργό του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου την Κυριακή (17/05).

Ο Τραμπ προειδοποίησε νωρίτερα αυτή την εβδομάδα ότι η εκεχειρία που συμφωνήθηκε με το Ιράν βρισκόταν σε «τεχνητή υποστήριξη» μετά την απόρριψη των απαιτήσεων της Τεχεράνης για τερματισμό του πολέμου.

Ο Τραμπ είχε χαρακτηρίσει την ιρανική απάντηση στις προτάσεις των ΗΠΑ «εντελώς απαράδεκτη».

Ο Εσμαΐλ Μπαγκαεΐ, εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών, επέμεινε ότι ήταν «υπεύθυνη» και «γενναιόδωρη».

Σύμφωνα με το ημιεπίσημο ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Tasnim, η πρόταση περιλαμβάνει άμεσο τέλος του πολέμου σε όλα τα μέτωπα – μια αναφορά στις συνεχιζόμενες ισραηλινές επιθέσεις εναντίον της Χεζμπολάχ που υποστηρίζεται από το Ιράν στο Λίβανο – παύση του ναυτικού αποκλεισμού των ιρανικών λιμανιών από τις ΗΠΑ και εγγυήσεις για μη περαιτέρω επιθέσεις εναντίον του Ιράν.

Σύμφωνα με πληροφορίες, περιλαμβάνει επίσης απαίτηση αποζημίωσης για τις πολεμικές ζημίες και έμφαση στην ιρανική κυριαρχία επί των Στενών του Ορμούζ.