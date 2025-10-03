Τελεσίγραφο Τραμπ στη Χαμάς: Δίνει διορία μέχρι την Κυριακή …αλλιώς έρχεται η κόλαση

Τελεσίγραφο μέχρι την Κυριακή το απόγευμα ώρα Αμερικής έδωσε την Παρασκευή (3/10) στη Χαμάς ο Ντόναλντ Τραμπ λέγοντας ότι αν δεν απαντήσει μέχρι τότε στην πρότασή του για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα θα ακολουθήσει η κόλαση.

Σε μια ανάρτηση στο Truth Social, ανέφερε: «Πρέπει να επιτευχθεί συμφωνία με τη Χαμάς μέχρι το βράδυ της Κυριακής στις ΕΞΙ (6) μ.μ., ώρα Ουάσινγκτον. Κάθε χώρα έχει υπογράψει! Εάν δεν επιτευχθεί αυτή η συμφωνία ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ, όλη η ΚΟΛΑΣΗ, όμοιά της με αυτή που κανείς δεν έχει ξαναδεί, θα ξεσπάσει εναντίον της Χαμάς. ΘΑ ΥΠΑΡΞΕΙ ΕΙΡΗΝΗ ΣΤΗ ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ ΜΕ ΤΟΝ ΕΝΑΝ Ή ΤΟΝ ΑΛΛΟ ΤΡΟΠΟ».

Νωρίτερα αξιωματούχος της Χαμάς είχε δηλώσει ότι η οργάνωση χρειάζεται ακόμη χρόνο για να μελετήσει ένα σχέδιο για τη Γάζα, το οποίο προβλέπει κατάπαυση του πυρός, την απελευθέρωση των ομήρων εντός 72 ωρών, τον αφοπλισμό της οργάνωσης και τη σταδιακή αποχώρηση του Ισραήλ από την περιοχή.

«Η Χαμάς συνεχίζει τις διαβουλεύσεις σχετικά με το σχέδιο του Τραμπ… και έχει ενημερώσει τους μεσολαβητές ότι οι διαβουλεύσεις βρίσκονται σε εξέλιξη και χρειάζονται κάποιο χρόνο», δήλωσε χαρακτηριστικά ο αξιωματούχος υπό τον όρο της ανωνυμίας, επειδή δεν είχε εξουσιοδότηση να μιλήσει δημόσια για το θέμα.

Ο Μοχάμεντ Ναζάλ, μέλος του πολιτικού γραφείου της Χαμάς, ανέφερε σε ανακοίνωσή του την Παρασκευή (3/10) ότι «το σχέδιο έχει που προκαλούν προβληματισμό και θα ανακοινώσουμε σύντομα τη θέση μας επ’ αυτού».

«Είμαστε σε επαφή με μεσολαβητές και με αραβικά και ισλαμικά κόμματα και είμαστε σοβαροί στο να καταλήξουμε σε συνεννοήσεις», πρόσθεσε.

Μια άλλη πηγή που γνωρίζει τις διαπραγματεύσεις δήλωσε στο AFP ότι «υπάρχουν δύο απόψεις εντός της Χαμάς».

«Η πρώτη υποστηρίζει την άνευ όρων έγκριση, καθώς προτεραιότητα είναι η κατάπαυση του πυρός υπό τις εγγυήσεις του Τραμπ, με τους μεσολαβητές να διασφαλίζουν ότι το Ισραήλ θα εφαρμόσει το σχέδιο», δήλωσε η πηγή στο AFP.

«Η δεύτερη έχει σοβαρές επιφυλάξεις σχετικά με βασικές ρήτρες, απορρίπτοντας τον αφοπλισμό και την απέλαση οποιουδήποτε Παλαιστινίου από τη Γάζα. Τάσσεται υπέρ της υπό όρους έγκρισης με διευκρινίσεις που αντικατοπτρίζουν τα αιτήματα της Χαμάς και των παρατάξεων της αντίστασης», πρόσθεσε η ίδια πηγή.