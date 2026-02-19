Τελεσίγραφο Νετανιάχου στο Ιράν: Θα λάβετε απάντηση που ξεπερνά κάθε φαντασία αν επιτεθείτε στο Ισραήλ

Σε μια ομιλία με έντονο πολεμικό κλίμα, ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου εξαπέλυσε σήμερα δριμεία προειδοποίηση προς το Ιράν, ξεκαθαρίζοντας παράλληλα τη θέση του για το μέλλον της Λωρίδας της Γάζας. Οι δηλώσεις αυτές έρχονται αμέσως μετά τις νέες παρεμβάσεις του Αμερικανού Προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ, κατά της Τεχεράνης.

Μιλώντας σε στρατιωτική τελετή, ο Νετανιάχου έστειλε ένα σαφές μήνυμα αποτροπής προς την ηγεσία του Ιράν, τονίζοντας τις ολέθριες συνέπειες που θα είχε μια ενδεχόμενη επίθεση κατά του Ισραήλ. Ο ίδιος δήλωσε χαρακτηριστικά πως αν οι αγιατολάχ κάνουν το λάθος να επιτεθούν, θα βρεθούν αντιμέτωποι με μια απάντηση που δεν μπορούν καν να φανταστούν, υπογραμμίζοντας με αυτόν τον τρόπο την απόλυτη ετοιμότητα των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων.

Πέρα από το μέτωπο με το Ιράν, ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός έθεσε έναν απαράβατο όρο για την επόμενη μέρα στην περιοχή, την ώρα που το «Συμβούλιο Ειρήνης»πραγματοποιεί την εναρκτήρια συνεδρίασή του στην Ουάσινγκτον. Ο Νετανιάχου κατέστησε σαφές ότι η ανοικοδόμηση της Λωρίδας της Γάζας περνά αποκλειστικά μέσα από τον πλήρη αφοπλισμό της Χαμάς.

Σύμφωνα με τον Ισραηλινό ηγέτη, υπάρχει απόλυτη ταύτιση απόψεων με την κυβέρνηση των ΗΠΑ πάνω σε αυτό το ζήτημα. Ο Πρωθυπουργός επιβεβαίωσε πως έχει επιτευχθεί συμφωνία με τον στρατηγικό σύμμαχο του Ισραήλ, βάσει της οποίας δεν θα υπάρξει καμία ανασυγκρότηση της Γάζας πριν από την πλήρη αποστρατιωτικοποίησή της.

Η στάση αυτή ευθυγραμμίζεται με την πολιτική της μέγιστης πίεσηςπου προωθεί η Ουάσινγκτον, δημιουργώντας ένα ενιαίο μέτωπο απέναντι στις απειλές που δέχεται το Ισραήλ.